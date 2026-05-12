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娛樂 最新消息

小煜身兼母職沒精力找另一半-日籍女星幽默回絕配對

小煜離婚後生活重心全在小孩，社交圈幾乎斷絕。（記者王文麟攝）小煜離婚後生活重心全在小孩，社交圈幾乎斷絕。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕棒棒堂去年甫風光奪下金鐘獎，原以為迎來事業第二春，卻隨即遭逢「團滅式」形象風暴。昨日，小煜與威廉驚喜同台「TPA台灣匹克球聯盟暨決戰101記者會」，在連環醜聞的瓦礫堆中，吹響重返演藝戰場的反攻號角。

日籍女星麻由（左）受邀擔任名人賽大使，被起鬨與單身的小煜相識。（記者王文麟攝）日籍女星麻由（左）受邀擔任名人賽大使，被起鬨與單身的小煜相識。（記者王文麟攝）

小煜去年9月結束5年婚姻，社交圈近乎斷絕，偶有異性邀約也因接送小孩等現實問題告吹，「重心都在小孩，真的沒有力氣分給另一半。」對未來感情，他表示：「小孩是我跟前妻的責任，我不會把這責任灌輸在另一個人身上，等孩子大到能處理自己，我才能好好找對象。」他也表示與前妻言言關係依舊良好。現場起鬨撮合他與日籍來賓麻由相識，對方卻以一句「不太會帶小孩」幽默回絕，引發全場笑聲。

威廉化身幕後工作人員，復出演藝圈順其自然。（記者王文麟攝）威廉化身幕後工作人員，復出演藝圈順其自然。（記者王文麟攝）

小煜正陪大兒子接受早療課程，他樂觀說：「有一天他們（孩子）都會醒來，可能不會到正常，但我們都要用愛包容。」同時宣布將自費七位數推出新專輯，其中一首歌專為孩子而寫。

去年因兵役風波事業急凍的威廉，昨日全程以工作人員身份現身，搬音響、佈置背景，默默在場邊支援。面對復出提問，他只淡淡吐出四個字：「順其自然。」對於捲入「粿王案」遭判賠百萬的王子，小煜透露有傳訊關心，「他有天想講，自然會自己講出來。」​​​​​​​​​​​​​​​​

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