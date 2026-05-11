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娛樂 最新消息

謝沛恩好孕到懷男娃 林心如甜秀愛女告白

謝沛恩（右）母親節喜曝懷孕，與老公Dana將成為新手父母。（繁星浩月娛樂提供）謝沛恩（右）母親節喜曝懷孕，與老公Dana將成為新手父母。（繁星浩月娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕2026年母親節演藝圈溫情滿溢。謝沛恩宣布升格準媽咪，「準外婆」賴佩霞隔肚對孫女說話；林心如則開箱女兒忍了兩週的手作驚喜；何如芸也迎來好消息，住院32天的母親終於可轉入普通病房，她感嘆：「有媽的孩子再苦再難都是珍寶。」

林心如開心分享女兒送的母親節禮物。（翻攝自臉書）林心如開心分享女兒送的母親節禮物。（翻攝自臉書）

謝沛恩與美籍男友Dana結婚3個月宣布懷男娃，笑稱是進度超前的「計畫中驚喜」，預產期落在10月，預計自然產。她幽默透露，原本媽媽賴佩霞說好要幫忙帶孫，沒想到媽媽閒不住，還有無數夢想與目標要衝刺，早有計畫：「我一生完她就要去義大利上課了。」甚至未來還有世界各地的出差計畫。

謝沛恩好孕到懷男娃 林心如甜秀愛女告白何如芸到花市買花謝醫護。
（翻攝自臉書）

林心如迎來第9個母親節，女兒忍了兩週才送上手作花籃與鑲珍珠卡片，用英文告白甜喊她是「全宇宙最好的人」。她感性分享，今年也是自己媽媽的第50個母親節，她體悟母愛不只是犧牲，更是「一輩子懸在心頭的掛念與不捨」，提醒大眾愛要及時。

何如芸今年歷經揪心煎熬，何母在加護病房苦撐32天，終於在母親節前夕傳出可轉入普通病房的消息。她與妹妹在病床前捧著康乃馨合唱《世上只有媽媽好》，也特地到花市買花送給醫護人員，感謝他們這段時間用心照顧「別人的媽媽」。

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