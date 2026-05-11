曹雅雯深V幫長輩活血 黃西田反串吧女太鬧了

「真愛秀・藍寶石大歌廳」第二場適逢母親節，曹雅雯送上祝福。（高流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「真愛秀・藍寶石大歌廳」第二場昨天在高流溫馨開唱，曹雅雯、王瑞霞接連獻唱動人曲目；王彩樺則帶來後台換裝秀，並驚喜合體高雄囝仔Bu$Y熱唱《西岸小法咒》，下半場大型短劇《大船入港》由黃西田反串吧女、「鳥來嬤」吳敏扮演資深媽媽桑、侯怡君和服亮相，將氣氛推向高潮。

黃西田（左）反串吧女、吳敏扮資深媽媽桑演出短劇《大船入港》，相當逗趣。（高流提供）

曹雅雯選唱《七老八十》及日文版《我只在乎你》，暖心送上祝福：「希望所有媽媽都健康幸福。」她以正面開高衩、小露酥胸的性感禮服現身，被問到防護措施，她笑回：「當然有貼好啊，但如果真的不小心掉下來，就給長輩『活活血』！」

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王彩樺首日演出自爆「花35萬整鼻」，她昨坦言是自己故意設計的橋段，透露過去曾做過「小針美容」，後來出現後遺症，這次手術還取了兩公分肋骨重建鼻頭，目前才術後兩個月，仍處於恢復期。

王瑞霞則以深情嗓音帶來《絕情雨》、《六月風颱七月水災》，首次踏上藍寶石舞台的她也應景演唱《媽媽的願望》，呼籲愛與孝順都要及時。

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