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EXO小巨蛋掀回憶殺 驚喜宣布7月高雄見

EXO首日與全場粉絲拿手幅大合唱，配飾還符合第一天條紋dress code。（Live Nation Taiwan提供）EXO首日與全場粉絲拿手幅大合唱，配飾還符合第一天條紋dress code。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天團EXO闊別近7年再度來台開唱，前天起一連兩天在台北小巨蛋舉行演唱會，吸引2.2萬名EXO-L（粉絲名）朝聖。他們昨帶來多首經典歌曲以及新歌，更驚喜宣布高雄場加場，7月在南台灣連唱兩天，D.O.大喊「看台北、高雄誰比較厲害」，偶像帶頭「戰南北」勢必將引發話題。

EXO小巨蛋掀回憶殺 驚喜宣布7月高雄見EXO兩天吸引2.2萬名EXO-L朝聖。
（Live Nation Taiwan提供）

燦烈昨大喊：「台北！」為演出揭開序幕，以出道曲《MAMA》震撼開場，立刻掀起粉絲回憶殺，帶領大家重溫14年前的震撼。接著《Monster》、《Overdose》、《Growl》、《Love Shot》等多首專輯主打歌輪番上陣，現場粉絲歡呼聲不斷，更祭出排字應援「即使時間流逝，我們依然會在」，讓成員們相當感動。

隊長SUHO嘴巴超甜，大讚台粉很可愛，更提到粉絲自發性集體穿上粉紅色服裝，感覺全場都合而為一。燦烈中文連發，開玩笑說「今天沒有安可」、「我要去吃飯了」、「我知道我很帥」，讓全場笑聲不斷。KAI舞力全開，賣力唱跳累倒在地，世勳則一度叫停翻譯，以韓文詢問大家是否幸福，表示與大家創造了很美好的回憶。

D.O.則是化身「南韓伍佰」，叫粉絲唱歌給他聽，一連給粉絲出了超多難題，沒想到粉絲都能很好接招，D.O.大讚台粉很棒，給出兩個大拇指，不過最後又嚴厲地說：「大家請多練習。」讓粉絲笑到不行，全場氣氛相當歡樂。

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