麋先生馬戲帳篷開唱封神 團員媽媽大集合

麋先生完成6場馬戲團嘉年華演唱會，直呼心中充滿不捨。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕金曲樂團麋先生的巧思構想，讓粉絲體驗到難得在馬戲團大帳篷裡看演唱會的特殊體驗，「大馬戲團 CircUs Max 2026馬戲團運動嘉年華」，連續兩週6場演出，昨在母親節落幕，多位團員母親都到現場，麋先生也向媽媽們獻上祝福。

麋先生的馬戲團嘉年華演唱會昨在母親節落幕。（相信音樂提供）

麋先生首創全帳篷式馬戲團演唱會，斥資超過5000萬元，在高雄「無中生有」搭建一座巨大馬戲帳篷，親手創造夢幻奇蹟，6場票券全數完售，共吸引兩萬人朝聖，團員家人們也在台下見證他們的好成績。

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貝斯手以諾（右）和老婆甜蜜合唱團員送給兩人女兒的歌曲。（相信音樂提供）

一踏進高雄輕軌夢時代站旁的演出園區，就能感受到麋先生為歌迷貼心打造的嘉年華氛圍，旋轉木馬、套圈圈、踩高蹺的小丑，讓粉絲在欣賞演出前可以先「暖身」，盡情拍照打卡，畢竟到馬戲團看演唱會，是相當特別的體驗。也因這次的演出造成聲量，演出期間不斷有廠商主動接洽合作，幾乎食衣住行育樂各大品牌紛紛相中麋先生的號召力，代言、聯名邀約紛紛找上門。

主唱聖皓提到，除了是母親節，昨天也是爸媽結婚38週年紀念日，他說：「我也想跟我媽說母親節快樂！」並介紹台下嘉賓，原來是丁噹特別南下高雄欣賞演出。

麋先生的演唱會結合「Eye Catching Circus創造焦點」的精采馬戲特技表演，讓歌迷體驗到不同的觀看驚喜，聖皓對歌迷說：「第六場對大家體力聲音都是大挑戰，但我們打算豁出去了，大家也不要讓我們太失望！」一連獻唱《野生遊樂園》、《愚公移山》、《都是浪漫害的》等歌曲。聖皓還叮嚀歌迷：「不用留力氣，馬戲團過了今晚就會拆掉，但今天每一刻都用力去記住，去感受。」

演唱會一大驚喜就是貝斯手以諾突然牽著太太可庭走上舞台，夫妻倆首度公開合體演出麋先生乾爹們送給兩人女兒的第一份禮物，單曲《散散步》，演出中聖皓還將乾女兒抱上台，全場驚呼，合唱結束，聖皓對以諾老婆說母親節快樂，並笑說今天是6場以來，以諾最緊張的一場。

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