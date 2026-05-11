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麥可傑克森傳記電影太傳奇 真實人生更瘋狂

電影回顧麥可傑克森自發跡到爆紅的歷程。（UIP提供）電影回顧麥可傑克森自發跡到爆紅的歷程。（UIP提供）

記者廖俐惠／專題報導

流行天王麥可傑克森逝世17年，魅力依舊無法擋，他的傳記電影《麥可傑克森》由姪子賈法傑克森主演，全球首週票房橫掃2.17億美元（約台幣68億元），寫下影史傳記電影最佳開片紀錄，老粉看得熱淚盈眶，因為這部電影而對麥可傑克森感到好奇的新粉也不在少數。事實上，電影裡面還原的5項重大事件，現實總比電影更加戲劇化。

麥可傑克森當年是流行天王，所到之處歡聲雷動。（歐新社）麥可傑克森當年是流行天王，所到之處歡聲雷動。（歐新社）

電影《麥可傑克森》帶觀眾重回當年的感動。（UIP提供）電影《麥可傑克森》帶觀眾重回當年的感動。（UIP提供）

1.兄弟組傑克森5人組 父親嚴厲體罰留陰影

麥可傑克森最早起源於傑克森5人組（The Jackson 5），正如電影所說的，這是由父親喬傑克森擔任經紀人、籌組的5人組合，成員包括傑基、狄托、傑曼、馬龍以及麥可等5兄弟，在1964年於美國印第安納州成立，堪稱最早的黑人男團。他們的歌曲《I Want You Back》和《ABC》至今仍膾炙人口，是經典中的經典。

麥可傑克森出身於傑克森5人組，與兄弟一起闖蕩演藝圈。（UIP提供）麥可傑克森出身於傑克森5人組，與兄弟一起闖蕩演藝圈。（UIP提供）

麥可傑克森在10個孩子中排行老七，一家人熱愛唱歌跳舞，從5歲就開始嶄露天份。父親喬傑克森望子成龍，對兄弟進行打罵教育，麥可曾說過，自己常常被爸爸打，其中包括抓著他去撞牆，因為爸爸認為體罰是必要的，「爸爸在看哥哥們排練時，都會拿著皮帶，提醒他們不要犯錯。」麥可難過的說：「爸爸說過，如果有一天我們不再唱歌了，他會像燙手山芋一樣把我們甩開。這讓我很受傷，他難道不覺得這會傷害到我們嗎？」童年活在家暴的陰影之下。

喬傑克森（左）對兒子採取打罵教育，評價兩極。（美聯社）喬傑克森（左）對兒子採取打罵教育，評價兩極。（美聯社）

父親喬對於自己體罰孩子毫無悔意，曾上節目說：「我很慶幸當初對他們很嚴厲，你看看我現在成就了什麼。」但報導指出，儘管麥可傑克森曾公開感謝父親，不過在麥可晚年，父子倆雙方關係不睦，最後他將自己的資產分給了媽媽、子女以及慈善機構，卻始終沒有父親的份。

賈法傑克森（圖）與叔叔麥可傑克森容貌有幾分相似。（UIP提供）賈法傑克森（圖）與叔叔麥可傑克森容貌有幾分相似。（UIP提供）

2.一場巡演兄弟鬧翻 天王單飛背後超狗血

麥可傑克森在1982年推出《Thriller》（顫慄）成為全球流行巨星，電影中卻被父親強迫要求參加傑克森5人組的Victory巡演，該巡演自1984年7月開跑，並在12月9日於道奇球場畫下句點，原因就是麥可傑克森無預警在5.5萬名粉絲前宣布，不再和傑克森5人組一起巡演，正式宣告單飛出走。

賈法傑克森（圖）為演出電影苦練唱歌跳舞，神還原麥可傑克森的神曲《Thriller》。（UIP提供）賈法傑克森（圖）為演出電影苦練唱歌跳舞，神還原麥可傑克森的神曲《Thriller》。（UIP提供）

在《魔力與瘋狂：麥可傑克森唯一完整傳記1958-2009》中有提到，其實該場巡演讓兄弟關係降到冰點，麥可傑克森下榻專屬飯店，還用私人噴射機跑巡演，而其他哥哥搭乘普通商業航班。巡演唱不到一半，5兄弟就分成了3派，拒絕交談。一名長期與傑克森家族交好的友人就直言，這是兄弟之間感情最差的時候，「有人忌妒，有人否認，人類的各種情緒應有盡有。」

麥可傑克森的神曲《Thriller》。（翻攝自YT）麥可傑克森的神曲《Thriller》。（翻攝自YT）

3.130隻動物養在夢幻莊園 麥可最愛黑猩猩泡泡

電影中，麥可傑克森在家中養猩猩、長頸鹿、羊駝等動物，現實中的他確實也是如此，他把許多奇珍異獸養在他位在加州的夢幻莊園，據悉他養了130隻動物，包括6隻長頸鹿、8隻鱷魚、1隻熊、20隻鳥、3頭大象、7隻猿猴、4隻老虎，還有蟒蛇、蜥蜴等。

麥可傑克森傳記電影太傳奇 真實人生更瘋狂麥可傑克森疼愛黑猩猩「泡泡」出名。
（翻攝自IG）

麥可傑克森的好朋友是黑猩猩「泡泡」，「泡泡」當年甚至跟著流行天王一起到處巡演。如今泡泡已經43歲，自2005年開始就生活在佛羅里達州沃楚拉保護區，麥可傑克森遺產管理機構目前仍然給予泡泡在經濟上的支持。

麥可傑克森位於加州的夢幻莊園，相當壯觀。（美聯社）麥可傑克森位於加州的夢幻莊園，相當壯觀。（美聯社）

4.MTV為麥可破例 造福黑人歌手後輩

電影中，CBS唱片公司的總裁沃爾特耶特尼科夫助攻麥可傑克森在1982年推出了史上最偉大的專輯《Thriller》，MTV卻不願播放黑人歌手的MV，沃爾特耶特尼科夫在1983年積極遊說MTV播放《Billie Jean》的MV，並威脅MTV如果不從，旗下所有藝人將一同抵制。CBS當時手握安迪威廉姆斯和東尼班奈特、巴布狄倫等傳奇歌手，少一個都可能對MTV造成巨大影響，最後MTV不得不從，在電視上播放《Billie Jean》，麥可傑克森首開先例，也造福所有黑人後輩。

沃爾特耶特尼科夫（右）讓麥可傑克森的MV得以在MTV播放。（翻攝自臉書）沃爾特耶特尼科夫（右）讓麥可傑克森的MV得以在MTV播放。（翻攝自臉書）

5.拍攝百事可樂廣告燒傷 導致麥可開始濫用藥物

1984年1月27日，25歲的麥可傑克森時於洛杉磯拍攝百事可樂的廣告，拍到第6次，他唱著《Billie Jean》走下台時，身後卻突然爆炸，火花四濺，讓麥可傑克森的頭髮瞬間著火，現場3000名粉絲目睹到這一幕，全都嚇傻了，而哥哥們以及工作人員全都衝上前救援。觀眾透露，麥可傑克森就算被抬上擔架，仍一直在安撫現場粉絲的情緒。

麥可傑克森拍攝百事可樂廣告燒傷，震驚歌壇。（美聯社、翻攝自YT）麥可傑克森拍攝百事可樂廣告燒傷，震驚歌壇。（美聯社、翻攝自YT）

麥可傑克森被診斷頭部後方有二級燒傷以及一小塊的三級燒傷，《TMZ 呈獻：麥可·傑克森：致命30秒》揭露，為了修復傷勢，麥可接受了無數次手術，所承受的疼痛非常人所能想像，這也讓他首度接觸到強效止痛藥。相關人士更直指：「人們不知道的是，他對藥物的依賴正源於那場火災。」這場意外不僅改變了他的一輩子，更使他產生容貌焦慮、濫用藥物，最終成為2009年驟逝的關鍵起點。

麥可傑克森當年以神曲《Thriller》（顫慄）獲頒「史上全球最暢銷專輯」。（美聯社）麥可傑克森當年以神曲《Thriller》（顫慄）獲頒「史上全球最暢銷專輯」。（美聯社）

麥可傑克森拍攝百事可樂的廣告，酬勞高達700萬英鎊（約台幣2.9億元），且4個哥哥都有參與。雖然最後發生火災，不過麥可傑克森並未提起訴訟，雙方以150萬美元（約台幣4722萬元）達成和解，這筆錢最後也捐給了燒傷中心。

 

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