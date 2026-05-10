沈文程嗨爆演唱會加場 鍍金節目重出江湖

沈文程巡演唱上癮，霸氣宣布加場的好消息。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕71歲的雙金歌王沈文程昨天在TICC舉辦「2026年國際沈文程日－小琉球情歌演唱會」，他忍不住笑說：「真的唱上癮了！」下週六將至台中中興大學惠蓀堂開唱，不忘提醒歌迷：「記得，是台中，不是小琉球啦！」

沈文程收到現場熱情粉絲送的禮物。（記者王文麟攝）

開場沈文程帶來《心事誰人知》、《漂泊七逃人》等歌曲，他表示：「大家有開心嗎？阿娘喂，我又多1歲了，瞞都瞞不住」，現場有女粉絲送上禮物，讓他開心直喊：「是我最愛的咖啡。」

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沈文程更當場宣布演唱會加開4場的好消息，包括8月唱進台南、桃園，明年重返台中、台北，立刻讓歌迷嗨翻。

沈文程自爆演唱會前一天，他人還在蘇澳的外海釣魚，預告節目《寶島漁很大》9月要重出江湖，興奮表示：「《寶島漁很大》讓我拿到金鐘獎，還三連霸，釣魚釣到得金鐘獎，也是不遑多讓，我常常告訴年輕人，要玩就要玩出一個所以然。」昨天包括民歌天后鄭怡以及淡出歌壇逾20年的王建傑都現身力挺。

沈文程的演出歌單橫跨國語、台語、民歌及西洋歌曲，演唱會上更提及55年前曾參與越戰的人生經歷，當唱到《Hotel California》等西洋經典，讓現場粉絲掉進搖滾與漂泊交錯的年代氛圍。

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