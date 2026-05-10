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娛樂 最新消息

葉啟田愛拚才會贏炒熱真愛秀-張秀卿王彩樺組女團 整鼻梗超搞笑

葉啟田在高流復出開唱，歌迷反應熱烈。（高流提供）葉啟田在高流復出開唱，歌迷反應熱烈。（高流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會昨、今兩天在高流登場，77歲的寶島歌王葉啟田相隔多年登台，感性表示：「真的很想念歌迷」，最後更帶來代表作《愛拚才會贏》。台語歌后張秀卿與王彩樺合組限定女團「ＷC」嗨翻全場，王彩樺更自爆近來花了35萬進行鼻子整形手術。

王彩樺（右）自爆花了35萬整鼻，張秀卿虧她看來特別慈祥。（高流提供）王彩樺（右）自爆花了35萬整鼻，張秀卿虧她看來特別慈祥。（高流提供）

今年活動邁入第5年，由黃西田、苗可麗、侯怡君領銜主持，包括葉啟田、吳敏、張秀卿、王彩樺、吳淑敏、施文彬、邵大倫、曹雅雯、陳孟賢、黃露瑤等藝人接力開唱，回味秀場風華。

陳孟賢（左起）、黃露瑤、吳淑敏及邵大倫鬥嘴互嗆效果十足。（高流提供）陳孟賢（左起）、黃露瑤、吳淑敏及邵大倫鬥嘴互嗆效果十足。（高流提供）

邵大倫連續5年受邀演出，陳孟賢則是第一次登台，他當場調侃邵大倫：「你都有來5年，是不是有拿錢給高流？」接著又笑嗆：「邵大倫你怎麼每年都能來？是台灣沒人了嗎？」讓邵大倫哭笑不得，只能趕緊向台下觀眾道謝表示：「謝謝台下的衣食父母願意排除萬難來現場看演唱會。」

張秀卿與王彩樺和合組女團飆唱《辣妹駕到》及《我是女王》嗨翻全場。王彩樺大方招認鼻子「是新的」，找了醫生幫她重新調整鼻型，現在還有點腫，更強調是「最新技術」。沒想到張秀卿聽完立刻補刀笑虧：「難怪妳現在有點像媽祖，看起來很慈悲。」

王彩樺在台上幽默上演綜藝摔，張秀卿見狀立刻大喊：「糟糕！妳的鼻子又腫起來、歪掉了！」讓王彩樺崩潰自爆：「天啊，我的鼻子35萬！」超浮誇的反應笑翻全場。

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