齊豫母親節前夕開唱金曲醉人 連動張凌赫媽媽牌毛衣

美聲天后齊豫在家鄉開唱，形容心情近鄉情怯。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道47年的美聲天后齊豫昨晚在北流舉辦「風采依舊。在」演唱會，她形容心情近鄉情怯，招認唱到第一首歌《這世界那麼多人》就不小心唱錯，直言：「這是個好兆頭，要先錯了以後應該就不會再錯了，是吧？」她稱選唱這首歌是為了感謝「家鄉的知音」，感謝台灣歌迷力挺，讓她票才開賣就火速秒殺。

美聲動人的齊豫在台北開唱，感動滿場粉絲。（記者胡舜翔攝）

齊豫把跨世代的經典歌曲一次唱盡，包括《綠島小夜曲》、《相思河畔》等時代金曲，還有《500 miles》、《Scarborough Fair》等英文歌，見到滿場歌迷反應熱烈，她開心回應：「這次是小試身手，你們反應很熱烈，那我乾脆開一個西洋音樂會。」打趣要開始先販售預售票。

請繼續往下閱讀...

身兼演唱會導演及製作人的齊豫，為了歌單費盡心思，她還帶來民歌組曲以及佛曲、福音等心靈歌曲，透露這次巡演唱下來的最大挑戰，就是體力負荷與大環境變化帶來的影響。前陣子重感冒的她苦笑表示：「一直覺得自己是吃粗糧長大的上一代人，算相對勇健，這回也不得不對新世紀疫病另眼相看了！」

母親節到來，齊豫應景獻唱《母親我愛您》，要送給全天下的媽媽，她還提到《逐玉》男神張凌赫，只要生日必穿「媽媽牌毛衣」為例，道出親情的偉大，「有人說『織毛衣的母親』這種景象已經不復存在，但其實只是你沒看見罷了。」

齊豫希望能透過歌曲傳遞從未消失的親情記憶及民歌文化傳承，感性表示：「《母親我愛您》其實是一首校園民歌，所以特別把它放在民歌段落裡，而這裡的『母親』，其實也呼應了我們對文化養分的認同與關注。」

昨晚包括潘越雲、黃韻玲、趙詠華、萬芳等歌手到場朝聖，面對台下這群實力派唱將，齊豫打趣表示：「這次沒找特別嘉賓合唱，真正原因是因為我不想要換衣服，所以我那些『潛力嘉賓』們，就只能乖乖坐在 VIP席聽我唱了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法