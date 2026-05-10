〈人物專訪〉梁樂民打槍郭富城「演年輕版自己」！ 吳慷仁「挨20巴掌」導演揭非打不可

吳慷仁（右）在《寒戰1994》被飾演父親的謝君豪掌摑。（華映提供）

記者許世穎／專訪

香港警匪鉅作《寒戰1994》以前傳形式擴大「寒戰宇宙」，導演梁樂民接受專訪時談到觀眾好奇的「年輕版劉傑輝」，對於郭富城曾表示可以親自回歸演出，竟當場打槍。

導演梁樂民透露，其實很早就規劃好「年輕版劉傑輝」故事線，但真正困難的是選角，「我要找年輕的李文斌（梁家輝）已經很難，再找一個年輕版郭富城更難。」他也解釋，不讓郭富城自己演並非擔心演技，而是「觀眾很難消化」。

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導演梁樂民來台宣傳《寒戰1994》，接受本報專訪解答不少影迷疑惑。（記者胡舜翔攝）

梁樂民笑說，「如果所有角色都換成年輕演員，只有郭富城沒變，觀眾一定會出戲。」他也透露原本曾考慮直接拍《寒戰3》，但最後決定回頭從原點開始講故事，把整個世界觀重新建立。

提到吳慷仁這次在片中被飾演父親的謝君豪掌摑，拍攝過程遭狂甩超過20巴掌，梁樂民說從劇本初稿時就已經存在，甚至連「一巴、兩巴、三巴」都寫進劇本，讓謝君豪忍不住吐槽：「沒有劇本這樣寫的！」但他強調，這場戲對角色非常重要，「非打不可。」

郭富城也有回歸《寒戰1994》，不過是出現在2017年的故事線。（華映提供）

比起巴掌戲，更讓梁樂民佩服的是吳慷仁對角色的投入。他透露，吳慷仁正式進入香港劇組後，已完全切換成廣東話模式，而且連私下聊天都盡量講，全因吳慷仁希望自己不是「背廣東話台詞」，而是真的用廣東話思考，「他想讓自己真正變成那個年代、那個地方的人。」

此外，梁樂民也透露，《寒戰1994》與《寒戰1995》其實是同步拍攝完成，「1994只是整個故事的上半場，主要在講『選擇』；到了1995，就是『犧牲』，因為每個選擇都一定會失去一些東西，會著重在劉俊謙和吳慷仁的角色上。」

至於未來是否可能推出導演版？梁樂民則表示，目前沒有相關計畫，「這次比較像是兩部彼此相連、但完整獨立的電影。」

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