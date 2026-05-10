〈人物專訪〉陳凱倫抗癌重生出單曲 「親剪MV」憶亡母

曾經手握多座金鐘獎座，陳凱倫重新思考這些「重量」對生命的意義。（記者胡舜翔攝）

記者傅茗渝／專訪

「我以前對著麥克風，總覺得是在說情話，卻始終抓不住它；現在，我只想找回嬰兒初生時，最誠實的聲音。」陳凱倫語輕情重。他在歷經生死、割除扁桃腺後淡出名利，黃介文與李富興夫婦因讀其著作大受感動，決定親自操刀，力助暌違44年未出新作的陳凱倫推出新歌《站在方舟上歌唱》，唱出重生的底色。

隔44年「卸殼」版稅全捐

為了從內到外徹底「卸殼」，陳凱倫錄音時換上年輕新裝進場，卻被李富興毫不留情地下通牒：「不要耍花槍，不要那些舊式的轉音！請你新瓶裝新酒，否則你永遠出不來！」這份「純粹」讓他焦慮到無法發聲，太太黃莉萍衝去超商買鹽巴，泡成濃得發苦的鹽水救急。李富興還下令要他「坐著唱」，在最低的姿態裡，終於唱出那股洗盡鉛華的乾淨。

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先後拿下多座金鐘獎座的陳凱倫坦言，以前太在意眼光，積累的「不快樂」與癌細胞衝突，如今他決定「減產」活命，推掉高壓主持，改以「講唱會」的形式現身，並將版稅全數捐出，甘心當個「過路財神」。

執妻之手當依賴小弟

抗癌期間，陳凱倫與母親在不同的病床上與時間賽跑，「結果我留下來了，媽媽走了。」送別那天，他沒掉一滴淚，深知自己沒有資格軟弱。陳凱倫曾自私地問太太，誰先送誰走？更曾想過跟著母親走了是否比較輕鬆？但看著一路守護的妻子，他驚覺這對家人太不公平。現在的他，走路永遠走在老婆後面、勾著她的手，像個依賴的小弟。

陳凱倫親自剪輯新歌MV，每一格畫面都是思念的刻痕。他收錄了與母親相處的珍貴紀錄，一邊聽歌一邊調整影像，才發現自己不是在剪片，而是把思念放進畫面。他在想念時，會去公園擁抱一棵參天大樹。對著大樹唱，也唱給天上的媽媽聽。他曾問過母親：「我還能不能像妳一樣，再活得有生氣？」如今這首重生之歌給了答案。

「人會離開，但愛不會。」陳凱倫語氣堅定。這首作品對他而言是「忘記背後、努力面前」的生命標竿，從錄音室最狼狽的8小時開始，他一點一點唱回了自己，也在母親節前夕唱給惦記在心底的媽媽聽。

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