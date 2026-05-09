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娛樂 最新消息

AKIRA出道20年首發EP 為4歲愛子寫歌

AKIRA昨天以帥氣的馬尾造型現身，為即將推出的EP、演唱會宣傳。（記者王文麟攝）AKIRA昨天以帥氣的馬尾造型現身，為即將推出的EP、演唱會宣傳。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本放浪兄弟的成員AKIRA即將推出個人首張EP，其中一首歌《SUN》還是寫給4歲兒子「小寶貝」的，近期AKIRA很努力在家練歌，準備8月8日的演唱會，愛妻林志玲還用招牌式加油，向老公說「甘巴茶」，讓他誓言當天要成為「全台灣最有活力的父親」。

AKIRA將在6月6日迎來出道20週年，當天他的個人首張數位EP《URBAN SAVAGE》也同步正式發行。他感性表示，自己出道20年、放浪兄弟也邁入25年，第一次發行個人單曲，謙虛稱這是一張集歷年工作軌跡之大成的作品。他分享，近10年一直把重心放在提攜後輩，如今師弟團都已上軌道，終於有時間好好實現這個計畫。

相較過往多以舞者身份活動，如今要在舞台上開金嗓，AKIRA坦言，先前參加綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》挑戰唱歌時壓力極大，尤其當時獻唱的中文Rap堪稱「史上最難」。

現在的AKIRA不滿足於舞蹈，更想挑戰多元表演。他也感謝粉絲一直以來不離不棄的支持，承諾未來會透過表演回報粉絲的期待。

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