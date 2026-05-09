劉俊謙被拱與吳彥祖拍《斷背山》 王丹妮槍戰戲下苦功

王丹妮（左起）、導演梁樂民、劉俊謙出席《寒戰1994》記者會，分別拿玉米、水槍和小恐龍當手槍比劃。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕香港警匪鉅作《寒戰》系列推出全新前傳《寒戰1994》，導演梁樂民率領主演劉俊謙、王丹妮來台宣傳。劉俊謙這次為角色特地健身、曬黑，甚至增重幾公斤，「畢竟是武官，不是坐寫字樓的，看起來要比較硬朗。」面對影迷大讚胸肌吸睛，他還幽默表示：「感謝IMAX把我的胸肌放大。」導演梁樂民也笑說：「到IMAX才看到他的威力。」

《寒戰1994》男神胸肌養眼 王丹妮槍戰戲下苦功

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片中吳彥祖半裸大秀精壯身材，劉俊謙被問到是否會偷偷比較，笑回：「我們不是自戀的男人啦！」透露兩人拍戲期間會共用同一個更衣室，因此經常看到彼此身材。由於他過去多次公開表示很欣賞吳彥祖，現場更被拱合作《斷背山》，他笑喊：「陽明山就是我們的斷背山。」逗樂全場。

王丹妮則爆料，劉俊謙私下其實相當安靜，但遇到吳彥祖就又特別愛鬧，對此劉俊謙連忙解釋：「因為是Daniel（吳彥祖），會讓你很想弄他，他也很想弄我。」首次挑戰動作戲的王丹妮，也透露拍攝前接受大量訓練，片中警隊與黑幫演員甚至一起受訓、互相鼓勵，「我本來很怕槍聲太大，但正式拍攝時完全沒眨眼，可能我真的有點天分。」《寒戰1994》現正全台熱映中。

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