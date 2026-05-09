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娛樂 最新消息

劉若英「飛行日」夢回LA留學歲月 甜唱《夢醒時分》致敬卡拉OK年代

劉若英分享留學時的珍貴回憶。（相信音樂提供）劉若英分享留學時的珍貴回憶。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕文藝天后劉若英日前赴美開唱，首站於洛杉磯登場。曾在當地求學的她有著滿滿回憶，透露學生時期最愛到當地的卡拉OK唱歌。結束洛杉磯演出後，劉若英接下來將前往聖荷西及紐約舉辦演唱會，歌迷也期待她早日唱回台灣。

劉若英「飛行日」巡演在洛杉磯論壇體育館登場。回憶上次來到洛杉磯，她表示：「2015年10月18日『我敢』巡演時，我曾在杜比劇院演出，那時是三面台，這次回到這裡，我帶來了四面台，謝謝你們都來了，謝謝你們擁抱著我！」

劉若英曾在美國求學，感性地說：「我曾在這裡住過一段時間。那時每天上學、打工，開著車聽音樂，很多歌陪著我。」這次抵達洛杉磯，不忘去吃當地最知名的漢堡店。

劉若英獻唱《夢醒時分》。（相信音樂提供）劉若英獻唱《夢醒時分》。（相信音樂提供）

14組貨櫃打造絕美四面台 飛天鯨魚、旋轉巨熊齊歡

劉若英分享學生時代在美國唱卡拉OK的回憶，「一個晚上會聽到好多人輪流上台唱歌，我則是點一杯飲料，從頭待到尾。今天你們跟我一起卡拉OK好不好！」她特別獻唱陳淑樺的經典歌曲《夢醒時分》，透露這是自己以前的必唱曲目。

相隔10多年再度赴美開唱，劉若英的巡演規模也全面升級。團隊帶著14組貨櫃、150名工作人員，以及百噸舞台道具飄洋過海，在絕美的四面舞台演出，包括飛天鯨魚、旋轉巨熊等道具，還有藝術舞者共舞，與歌迷在「飛行日」的嘉年華氛圍中一起狂歡。

劉若英前進洛杉磯開唱。（相信音樂提供）劉若英前進洛杉磯開唱。（相信音樂提供）

驚險遇換裝插曲 高EQ化解被讚爆

身經百戰的劉若英在演唱《後來》、《當愛在靠近》等夯曲時，也發生意外插曲。

原本劉若英在第一段演出結束後，準備在舞台上快速換裝，卻因第二層禮服的拉鍊卡住，導致舞者協助換裝失敗，服裝師只好緊急上台救援。對此她在台上笑說：「不可能事事完美，只能關關過。」全場也報以熱烈掌聲回應。

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