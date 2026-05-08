康康郵輪開唱全家同行 曾心梅期待放風

康康（右）和曾心梅受邀上郵輪開唱，兩人都充滿期待。

（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕音樂季的形式很多，搭郵輪出遊也能在船上享受不同風格的音樂演出，包括「最美歐巴桑」陳美鳳，還有金曲歌后曾心梅，以及風趣幽默的康康都將受邀登上郵輪開唱。

麗星郵輪推出「今夏海上音樂季」，陳美鳳6月7日航次率先登船開唱，7月12日由曾心梅接棒演出，8月9日則由康康登船帶給大家歡樂，康康說會帶老婆和小孩同行，覺得很感恩，可以全家人出遊，又可以賺錢，不禁想起高凌風生前說的話，「以前高大哥說過，我們可以當藝人是前輩子修來的福報，做喜歡的事情，家人開心，又能賺錢，大家也很尊敬我們，排除萬難也要去。」

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康康說在郵輪上遇到遊客要求拍照都會有求必應，「我們的人設就是人人好。」開玩笑要媲美《逐玉》男主角張凌赫，笑說：「我是康凌赫。」康康有家人同行，曾心梅則說不會帶老公上郵輪，笑說結婚快30年，可以一個人放風也不錯，她曾因聲帶問題痛苦一年，現在會固定看醫生，做發聲練習，已經好多了。

康康開玩笑：「賺錢要花才是財產，沒有花變成遺產，活著快樂最重要，趕快來郵輪，不要等到曾心梅封麥了。」曾心梅趕緊澄清：「我現在正要開始，全力以赴，誰說我要封麥，閉嘴！」

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