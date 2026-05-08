自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

康康郵輪開唱全家同行 曾心梅期待放風

康康郵輪開唱全家同行 曾心梅期待放風康康（右）和曾心梅受邀上郵輪開唱，兩人都充滿期待。
（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕音樂季的形式很多，搭郵輪出遊也能在船上享受不同風格的音樂演出，包括「最美歐巴桑」陳美鳳，還有金曲歌后曾心梅，以及風趣幽默的康康都將受邀登上郵輪開唱。

麗星郵輪推出「今夏海上音樂季」，陳美鳳6月7日航次率先登船開唱，7月12日由曾心梅接棒演出，8月9日則由康康登船帶給大家歡樂，康康說會帶老婆和小孩同行，覺得很感恩，可以全家人出遊，又可以賺錢，不禁想起高凌風生前說的話，「以前高大哥說過，我們可以當藝人是前輩子修來的福報，做喜歡的事情，家人開心，又能賺錢，大家也很尊敬我們，排除萬難也要去。」

康康說在郵輪上遇到遊客要求拍照都會有求必應，「我們的人設就是人人好。」開玩笑要媲美《逐玉》男主角張凌赫，笑說：「我是康凌赫。」康康有家人同行，曾心梅則說不會帶老公上郵輪，笑說結婚快30年，可以一個人放風也不錯，她曾因聲帶問題痛苦一年，現在會固定看醫生，做發聲練習，已經好多了。

康康開玩笑：「賺錢要花才是財產，沒有花變成遺產，活著快樂最重要，趕快來郵輪，不要等到曾心梅封麥了。」曾心梅趕緊澄清：「我現在正要開始，全力以赴，誰說我要封麥，閉嘴！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中