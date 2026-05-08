劉俊謙嘴讚王丹妮 心中最愛吳彥祖-來台宣傳寒戰1994 力薦寧夏夜市雞排美食

劉俊謙（左）和王丹妮來台宣傳《寒戰1994》，他不忘推薦她台灣美食。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕香港警匪片《寒戰》系列推出前傳《寒戰1994》，昨晚在台舉辦首映，導演梁樂民率劉俊謙、王丹妮來台宣傳。近年經常訪台的劉俊謙，還熱情推薦首次來台的王丹妮品嚐台灣美食，大讚：「我很喜歡寧夏夜市，那邊的雞排很好吃！」

劉俊謙（右起）與導演梁樂民、王丹妮來台破冰宣傳《寒戰1994》。（記者胡舜翔攝）

劉俊謙這次在片中飾演年輕版梁家輝，透露電影拍攝長達半年，是自己從影以來拍最久的一部戲，直呼：「非常過癮！」王丹妮則突破形象化身黑道女老大，不只苦練槍法、飛刀，開拍前還接受兩個月動作訓練，笑說幾乎什麼武器都學了，「最後導演和武術指導選擇菜刀。」

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片中規模及動作場面全面升級，兩人也扛下大量動作戲，其中一場飛車追逐戲，劉俊謙得騎重機載著王丹妮高速狂飆，讓她大讚對方騎車技術非常穩。

這也是兩人繼電影《梅艷芳》後再度合作，劉俊謙稱讚王丹妮很有魅力：「她的高度會讓人覺得很迷人。」王丹妮則笑說劉俊謙戲裡帥氣又冷酷，私下卻很搞笑、反差超大。

不過劉俊謙坦言，片中最愛的其實是男神吳彥祖，笑說：「他很帥呀！絕對比我帥，個性也很可愛像是大男孩，我現在都帶著他送我的耳機睡覺，超好睡。」還爆料對方私下相當「ㄎㄧㄤ」，「像我去廁所他就會躲在外面嚇我。」

被問到耳機是否可以和愛妻蔡思韵分享，劉俊謙直說絕對不外借，但想想又放閃表示雖然深愛吳彥祖，但蔡思韵永遠會放在心裡，相當甜蜜。《寒戰1994》今天在台上映。

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