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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉ODD YOUTH訪台 MAIKA難忘小綠人

ODD YOUTH由SUMMER（左起）、YE EUM、MYAH、MAIKA、KANIE組成，活力滿滿。（記者陳奕全攝）ODD YOUTH由SUMMER（左起）、YE EUM、MYAH、MAIKA、KANIE組成，活力滿滿。（記者陳奕全攝）

YE EUM感受居民善意 MYAH自嘲易累老了

ODD YOUTH此行來台十分享受，感受到台灣人滿滿的熱情。（記者陳奕全攝）ODD YOUTH此行來台十分享受，感受到台灣人滿滿的熱情。（記者陳奕全攝）

記者廖俐惠／專訪

南韓女團「ODD YOUTH」來台舉行簽售，日前接受本報專訪，日籍成員MAIKA分享因為喜歡TWICE而開始學舞，最喜歡MOMO，但子瑜的美令她讚嘆。她來台期間到處拍照，其中台灣紅綠燈上的「跑步小綠人」的照片最令她印象深刻，直呼好可愛。

ODD YOUTH一同接受專訪，分享很享受在台灣的時光，從機場開始就感受到粉絲的溫暖，過去只是透過社群認識台灣，如今真的踏上台灣這塊土地，YE EUM認為台灣真的如想像一樣，風景漂亮、粉絲親切又可愛，「我遇到很多一般市民，大家都對外國人很親切釋出善意，心裡暖暖的。」

她們出道約一年半，KANIE從不熟悉鏡頭，到現在可以完美呈現「結尾妖精」，MYAH則分享，當初她參加選秀節目《Girls Planet 999》時年紀很小，就算連續拍攝3天也是一尾活龍，如今進棚內拍攝幾個小時就覺得好累，MYAH才21歲就笑說：「我覺得我老了！」

熱愛運動的YE EUM這次還從南韓帶來跳繩，她一邊跳繩，一邊看著在地居民慢跑，過得十分愜意。相較於YE EUM有備而來，SUMMER則是自爆個性太P（無計畫），此趟來台，出發前20分鐘才在整理行李，太過隨和的個性，難怪常常被「媽媽擔當」KANIE念，笑翻眾人。

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