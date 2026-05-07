五月天為何一直開演唱會？ 阿信：來看看就知道

網友好奇為什麼五月天一直開演唱會，阿信（左二）說願意入場體驗就知道。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天宣布7月3日起重返台北大巨蛋舉辦7場「5525+2回到那一天25週年巡迴演唱會台北站重回大巨蛋版」巡演，粉絲都相當興奮，尤其這次加入許多新的內容，也讓五迷充滿期待。

常有網友好奇「為什麼五月天一直在開演唱會？」阿信在轉發大巨蛋演出資訊時主動提到這一點，他也給了答案：「你願意來看看就知道了。」歡迎大家踏入大巨蛋，親自體驗五月天的演唱會魅力。

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五月天的音樂旅程已陸續進行過12個主題的大型巡演，每次總有大驚奇，從變形金剛到航空母艦，再到巨象出現，這次則是砸重金打造巨型恐龍登陸大巨蛋，可以預期屆時一定會吸引7場28萬人搶拍打卡，如阿信說的，願意進場，就知道為什麼五月天能夠一直辦演唱會，帶給歌迷歡樂與感動。

「回到那一天」巡演2023年底從台中起跑，若加上暑假大巨蛋站，共計162場，吸引超過749萬人次觀賞，日前阿信透露會有「5525大電影」，粉絲也期待這套巡演是否會躍上大銀幕？大巨蛋場次包括7月3、4、5、8、10、11、12日，門票將在5月23日於拓元售票系統開賣。

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