《母親節前夕完成心願》白冰冰和祖先溝通成功 將女兒牌位迎回家

白冰冰（右）過去常假裝女兒白曉燕還在身邊。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰女兒白曉燕過世29年，母親節曾是白冰冰最痛的傷口。今年她終於完成多年的心願，順利將女兒的牌位移入白家祖先牌位中，讓女兒正式「回家」不再孤單。

今年母親節，白冰冰將與《超級冰冰show》班底前往台中永興宮「服務媽祖」。（長興影視提供）

白冰冰提到，在傳統習俗中，未出嫁的女兒不能進入祖先牌位，過去白冰冰屢次擲筊請示祖先都遭拒，今年她特別與白家祖先進行一場「溝通」，她對祖先說，時代不同了，她自己也是女性，未來她若走了，難道也要跟女兒一起待在旁邊的小桌子嗎？ 她更向祖先保證，她的粉絲很多，不用擔心未來沒有香火供奉，終於順利擲出聖筊，正式將女兒迎入祖先牌位中。

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白冰冰完成心願後，心境也發生轉變，她走過傷心低潮，以過來人的身份，向所有母親提出誠懇的建議，要先學會讓自己快樂，不要讓自己成為身邊人的負擔或擔憂的來源，「妳快樂，他們（子女）就會快樂。」

今年的母親節過後，白冰冰選擇走出家門去「服務媽祖」，5月12日將率領《超級冰冰show》班底前往台中永興宮與大家同樂。

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