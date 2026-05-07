姜育恆北流辦盛宴邀粉絲盛裝出席 預告明年淡出歌壇

姜育恆預告2027年後會淡出歌壇。（文星文化提供）

姜育恆相隔3年再開唱，將以「盛宴」的概念邀請歌迷相會。（文星文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕出道42年的「憂鬱王子」姜育恆6月27日將在北流開唱，舉辦「姜育恆的盛宴 Jonnie’s GALA」演唱會，邀請歌迷「盛裝」出席，他雖自認體力、歌聲都能勝任歌手責任，但預告2027年後會淡出歌壇，陪老婆四處走走；他擁有10房產，9間都在愛妻名下，更放閃說：「接下來的時間要帶她環遊世界。」

提到這次的演唱會形式特別，他坦言2023年唱完小巨蛋後，就一直思考下一次開唱的形式，想到曾經看過美國傳奇歌手法蘭克辛納屈70歲的生日演唱會，「那是一個大概2000座位的演唱會，每位來的歌迷都長輩級，不僅場地很隆重，歌迷們也都盛裝出席，服裝上特別講究。」讓他特別感動。

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他也因此有了靈感，物色許多場地後，最後選擇了北流，長型的舞台可以拉近和觀眾的距離，把每位歌迷都當成「嘉賓」的他表示：「希望大家不只是來看我的演唱會而已，而是你接受我的邀請，我們用演唱會的方式來做見面會，有音樂、聊故事。」

華語歌后蔡琴宣布明年要引退，姜育恆則表示：「我不會跟大家說我不唱了，等到我身體不行，自然就不能唱了。」他有自己的時間表，明年後就會放慢工作腳步。他感性表示，自己與太太1982年相識、1993年結婚，但是他1984年就紅了，隨後和她的相處時間愈來愈少，讓他非常愧疚，之後會多陪伴老婆。門票5月10日中午12點開賣。

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