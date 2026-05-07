羅子惟車禍領便當 豆腐媽媽飆收視

導演馮凱（左起）、蘇晏霈祝福羅子惟從《豆腐媽媽》正式殺青。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔收視率戰場天天開打，民視《豆腐媽媽》前晚收視3.24居冠、三立《百味人生》退步到1.45，台視《寶島西米樂》為0.91，各台卯足勁搶救收視率。

楚翔在《百味人生》連續打自己10巴掌。（三立提供）

《豆腐媽媽》祭出羅子惟在經歷父子追逐與逃家波折後，遭遇重大車禍，在病榻前與摯愛蘇晏霈告別，他的戲份也正式宣告殺青。這場虐心戲碼讓觀眾動容，2位演員在拍攝現場更是哭到不能自己，蘇晏霈甚至因眼淚流乾導致雙眼酸澀，收工後在路邊休息半小時才能開車回家。

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何宜珊（左）在《寶島西米樂》手受傷，心情大受打擊，王盈凱立刻上前安慰。（台視提供）

而楚翔在《百味人生》同時面臨政壇事業翻車、兄弟決裂、婚姻崩解三線引爆的狀況，掀起一波高潮。其中一場自責戲讓人印象深刻，楚翔為呈現角色崩潰，現場連續自打近10個巴掌，「很紮實很大力，當下其實沒感覺，拍完才發現整張臉在發熱。」敬業程度讓劇組相當佩服。

此外，何宜珊在《寶島西米樂》中做西裝過度操勞，導致手腕受傷，擔心留下永久傷害，當場傷心落淚。戲外她想起高中就讀華岡藝校，曾因練舞過於心急，不慎傷到髖關節，隔天卻碰上現代舞期末考，何宜珊表示：「我當下怕被當，擔心留下後遺症不能再跳舞，硬是把舞跳完，結果一結束就被同學抬出考場。」

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