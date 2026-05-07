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娛樂 最新消息

徐乃麟豪擲400萬 招待全家遊義大利

徐乃麟擔任創世基金會公益活動大使。（記者陳奕全攝）徐乃麟擔任創世基金會公益活動大使。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟和老婆結婚近36年，感情緊密幸福育有2子1女，常會在社群上分享與家人日常，近期他才剛與全家人到義大利旅遊，這也是徐家首次全員到齊的家庭旅遊，昨他出席創世基金會擔任公益活動大使，分享在義大利花費400萬，全是由他霸氣為家人埋單。

全程商務艙 高檔吃住一級棒

徐乃麟上月底才從義大利回台，這次是首度全家8人到國外度假13天，「其實規劃很久了，一直都想要至少一年辦一次家族旅遊，我很喜歡義大利，到哪都是古蹟，拍照很漂亮。」他們此趟都是坐商務艙，徐乃麟說當地物價高，住宿費用更是高昂，加總約花了他400萬，儘管花費不少，但徐乃麟沒有太在意，能與家人齊聚就很開心，「很好玩，家人在一起吃吃喝喝非常棒。」

而長年都受靜脈曲張所苦的徐乃麟，小腿會浮現一條條「蚯蚓紋路」，被認為是因長年主持站立的緣故，他則說這其實跟體質有關，「這就是命，你看胡瓜、曾國城他們又沒有（靜脈曲張），他們也沒少站。」他透露在今年的農曆年過後，就已經去醫院做完手術，共花了20幾萬，「不會不舒服，主要是難看，雖然我不太在意，但醫生建議還是要處理掉，怕造成血栓，如果栓在不該栓的地方會中風。」

年老打算請幫傭 或住養老院

徐乃麟當時手術約5個小時，住院一晚就恢復往常。67歲的徐乃麟長年都有運動習慣，健康檢查沒太大問題，「平常要多多運動，早睡早起，我最不擔心肌力流失，我還有很多肌肉可以流失。」他也提到若老了不想讓孩子辛苦，可以請個幫傭，或和老婆到安養院住。

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