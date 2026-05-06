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娛樂 最新消息

蘇慧倫新戲6月登場 音樂嘉年華先寵粉

蘇慧倫不管唱經典曲或者新歌，都得到熱情迴響。（相信音樂提供）蘇慧倫不管唱經典曲或者新歌，都得到熱情迴響。（相信音樂提供）

GX親拌炸醬麵貼心服務師妹

「GX」蕭秉治（左）和鼓鼓再次合體獻唱，氣氛熱鬧。（相信音樂提供）「GX」蕭秉治（左）和鼓鼓再次合體獻唱，氣氛熱鬧。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇慧倫和「GX」蕭秉治與「鼓鼓」呂思緯日前同受邀參加音樂嘉年華表演，GX還相當貼心為「師妹」蘇慧倫服務，親拌炸醬拌麵，開心一起享用道地美食。

6月20日蘇慧倫主演的最新戲劇作品《欠妳的那場婚禮》將要播出，她先回歸歌手身分，在音樂嘉年華獻唱《鴨子》、《Lemon Tree》、《在我生命中的每一天》等歌迷愛歌，就連唱近期專輯裡的歌曲《我到底怕你什麼》，全場歌迷也能大合唱，讓她感動說：「能夠這樣唱歌給你們聽也是很珍貴的，如果今天晚上哪一首歌聽了，讓你有些感動，真的是很棒的一件事！」最後她獻唱伍佰寫的《被動》時，才唱第一句歌迷就迅速接唱，場面動人。

鼓鼓最近推出新歌《原諒我離開》，即將推出新專輯，他和好友蕭秉治各自忙碌也相互打氣，這次難得再以「GX」組合同台表演，獻唱《我還是愛著你》、《超人披風》等歌曲，另外在演唱《我是誰我是誰我是誰》時，蕭秉治說很想推薦給正在經歷低潮或是迷惘的朋友，希望它能陪著大家，對自己更有信心，6月開始他會到香港和星馬開唱。

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