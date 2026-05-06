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娛樂 最新消息

五月天光速重返大巨蛋 暑假嗨唱7場

相隔一年，五月天宣告將重返大巨蛋開唱。（相信音樂提供）相隔一年，五月天宣告將重返大巨蛋開唱。（相信音樂提供）

5525+2祭出5彩蛋 重金打造侏羅紀世界

五月天將重返大巨蛋開唱，歌迷有機會看到巨型恐龍。（相信音樂提供）五月天將重返大巨蛋開唱，歌迷有機會看到巨型恐龍。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕在廣大歌迷期盼下，五月天終於選在昨天5月5日中午12點25分，最貼近「5525」演唱主軸數字密碼時間，宣布今年7月將重返台北大巨蛋開唱7場，預估將吸引28萬人朝聖，五月天也搶先周杰倫、張惠妹、蔡依林等天王天后，成為最快返場大巨蛋的藝人。

五月天將重返大巨蛋開唱，歌迷有機會看到巨型恐龍飛天遁地。（相信音樂提供）五月天將重返大巨蛋開唱，歌迷有機會看到巨型恐龍飛天遁地。（相信音樂提供）

去年6、7月五月天首登大巨蛋開唱，8場演出吸金推估超過11.28億台幣，相隔一年，五月天將帶著「5525+2回到那一天」重回大巨蛋版巡演再次與歌迷同歡，據悉這也將是「回到那一天」巡演的最終場次，之後五月天將開始投入籌備新專輯製作。

不同於去年大巨蛋演出內容，這次巡演五月天祭出5大彩蛋，包括與龍共舞，可以看到13公尺高的恐龍超近距離震撼出現；巨幕舞台則能看到視訊舞台美術翻新呈現；巴士環場讓五月天駛往歌迷身邊近距離互動；炫映天幕讓歌迷感受無限篇幅全觀沉浸感；驚喜歌單則要為歌迷創造獨一無二回憶。

五月天重金打造的侏羅紀世界，台灣歌迷也有機會在大巨蛋一睹眾多恐龍現身的大場面，儘管傳言大巨蛋會是「回到那一天」這套巡演畫下句點的場館，但演出訊息公布後，仍有廣大歌迷留言希望五月天再去高雄世運主場館開唱，目前大巨蛋演出場次包括7月3、4、5及8、10、11、12日，門票預計5月23日在拓元售票系統開賣。

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