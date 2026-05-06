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娛樂 最新消息

鋼狼牧羊出大事 綿羊毛起來辦案 初讀劇本就心動 休傑克曼深思成長課題

休傑克曼出席《綿羊偵探團》紐約首映會，直呼這是多年來最打動他的劇本之一。 （索尼影業提供）休傑克曼出席《綿羊偵探團》紐約首映會，直呼這是多年來最打動他的劇本之一。 （索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北—紐約連線報導〕「金鋼狼」休傑克曼主演新片《綿羊偵探團》在知名影評網站「爛番茄」開出95%新鮮度好評，創下他生涯主演電影最高評價。他日前出席國際記者會時表示，當初閱讀劇本就被深深吸引，「這是我多年來讀過最完整、也最打動人的劇本之一！」

休傑克曼在《綿羊偵探團》詮釋責任感強烈的牧羊人，將角色的守護本質發揮到極致。 （索尼影業提供）休傑克曼在《綿羊偵探團》詮釋責任感強烈的牧羊人，將角色的守護本質發揮到極致。 （索尼影業提供）

該片改編自同名暢銷懸疑小說，以「羊群偵破牧羊人命案」為核心設定，表面上看似童趣十足，實則融合懸疑結構與情感敘事，在輕盈與沉重之間取得微妙平衡。

休傑克曼形容電影宛如《我不笨，所以我有話要說》碰上《鋒迴路轉》，並直言：「這部作品最吸引我的，是故事背後的情感核心，確實是我從來沒看過的類型。」

相較於懸疑主題，他認為電影真正談的是「成長」，「不只是孩子在長大，其實我們每個人都一直在成長，也必須面對那些困難、甚至令人害怕的真相。」

他進一步分析，本片刻意營造強烈反差，外表溫暖甚至帶點可愛，但內裡其實藏著懸疑結構與對死亡的探討，「這樣的調性並不容易掌握，但也正因如此，才讓整個故事顯得格外動人。」

同時，休傑克曼也強調「群體」在片中的重要性，認為羊群象徵一種共同面對失落的方式，「這其實是一個關於大家如何一起面對死亡的故事，而不是單一角色的成長歷程。」他指出，當悲傷被放進群體之中，情感的呈現也會更加立體且真實。

最後他表示，這部片對他而言更像是回歸演員本質的作品，強調自己最在意的始終是故事是否能與觀眾產生連結，「我們不希望它只是給小朋友看的電影，而是讓大人也能在其中找到共鳴。」

他認為，一部真正成功的作品，應同時具備娛樂性與情感深度。《綿羊偵探團》表面看似奇想的動物偵探故事，實際上探討守護、失去與群體連結之間找到平衡，開心直言：「我很高興我們真的做到了！」該片將於5月8日在台上映。

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