葉青貢獻傳統戲曲獲終身成就獎 曹金鈴奪舞蹈獎

葉青（右）榮膺戲劇類「終身成就獎」，由昔日螢幕CP狄鶯體貼陪伴。

（記者胡如虹攝）

〔記者李紹綾、傅茗渝／台北報導〕「第67屆中國文藝獎章」昨舉行頒獎典禮，現場大咖雲集，包括葉青、凌峰、舞蹈家曹金鈴、白嘉莉及周遊等資深藝人齊聚一堂。

80歲曹金鈴（右）榮獲文藝獎章「舞蹈獎」殊榮。

（記者胡如虹攝）

78歲「歌仔戲天王」葉青榮膺戲劇類「終身成就獎」，雖然日前剛經歷心臟手術，且因不慎跌傷導致雙腿行動不便，但為了這份至高榮譽，她仍堅持坐著輪椅親自出席。典禮全程由昔日螢幕CP「永遠的娘子」狄鶯體貼陪伴。

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凌峰（左起）與曹金鈴同台領獎，周遊、李朝永現身祝賀。（記者胡如虹攝）

葉青透露，農曆年前檢查發現血管阻塞達7成，被醫師警告：「不能再拖！」後來裝入3根支架，更憑藉驚人意志力戒掉長達60年的菸癮。目前休養中的她，體重從57公斤掉到剩4字頭，雖自認胃口不錯，但笑稱可能是身體不吸收，一旁的狄鶯也幽默聲援要配合昔日CP的體重再瘦5公斤。

受訪時葉青大多讓狄鶯代為應對，自謙是「最不會講話的」，惹得狄鶯大笑回應：「沒關係，講話交給我。」對於獲獎，葉青坦言內心「有負擔」，自覺尚未達到該高度；但狄鶯強調葉青曾獲三座金鐘獎肯定，絕對實至名歸。葉青感嘆電視歌仔戲沒落導致文化斷層，希望能延續「葉青歌仔戲」精神，繼續為傳統戲曲盡心力。

81歲金獎導演凌峰曾以紀錄片《八千里路雲和月》震撼華人圈，昨獲獎時情緒激動，一度直呼站不住。他展現硬漢本色，拒用麥克風對全場高喊：「我的長相很中國，五千年的滄桑腐爛都寫在臉上。」

80歲舞蹈家曹金鈴則獲頒舞蹈獎，她曾是日本寶塚首位台籍學生，更是台灣彩帶舞的先驅。昨以驚艷全場的凍齡體態亮相，她分享「逆生長」秘訣在於極度自律，並透過獨處與學習找尋內心平靜，維持身心巔峰狀態。

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