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娛樂 最新消息

山下智久11月高雄勾台粉 吃貨男神解鎖臭豆腐 挑戰香菜豬血糕

山下智久駐顏有術，好好吃飯、睡覺多運動是他的祕訣。（記者王文麟攝）山下智久駐顏有術，好好吃飯、睡覺多運動是他的祕訣。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神山下智久昨天宣布來台開唱，將在11月14日於高雄流行音樂中心海音館舉行「山下智久 2026 巡迴演唱會 DREAMING 高雄場」，這也是他暌違15年正式在台舉行演唱會，希望能夠勾起大家的少年、少女心，一起回到最單純的時光。

山下智久11月高雄勾台粉 吃貨男神解鎖臭豆腐 挑戰香菜豬血糕山下智久宣布高雄開唱，感謝粉絲一直給予他力量。
（記者王文麟攝）

山下智久日前接受媒體聯訪，很感謝台灣粉絲每次都熱情接機，看到粉絲用純真的眼神向他要簽名時，他就忍不住上前想完成粉絲的希望，「在有限的時間裡面幫忙一部分的粉絲簽名，雖然時間很少，但想要簡單的表達我的心意。」

山下智久暌違15年在台舉行演唱會，令粉絲相當期待。（翻攝自X）山下智久暌違15年在台舉行演唱會，令粉絲相當期待。（翻攝自X）

自認是「吃貨」的山下智久，透露已經吃過臭豆腐，覺得很好吃，完全沒有問題。記者則再出難題，希望他品嘗看看豬血糕，還不忘提醒山下智久記得加香菜、花生粉，山下智久一聽露出驚訝的表情，笑說自己太愛吃東西，願意接受挑戰。

山下智久上個月度過41歲生日，他許下心願「像14歲一樣繼續作夢」，除了分享多運動、好好吃飯、睡覺，做自己不要累積壓力，是他凍齡的秘訣之外，也希望能夠持續保有好奇心以及純粹做夢的熱情，並期盼粉絲朋友也要懷抱夢想。

粉絲心中的夢想就是山下智久，台粉喊話會努力賺錢去見他。山下智久很開心粉絲能這樣想，會努力讓粉絲覺得「我做的選擇」是正確的，希望與粉絲一起成長，這次演唱會也會勾起大家的少年、少女心，讓歌迷永遠難忘。

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