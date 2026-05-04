自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

冰球樂團搖滾北流 紓壓解方大公開

冰球樂團首登北流，毫無保留展現Live舞台魅力。（何樂音樂提供）冰球樂團首登北流，毫無保留展現Live舞台魅力。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕icyball冰球樂團「我很抱歉」演唱會首日演出征服樂迷，昨晚挾著好口碑續唱第二場，首登北流這個指標性場館，他們特別把一樓特區打造成搖滾區站位，讓聽團仔們聚集，近距離聆聽冰球的本格音樂魅力。

冰球樂團「我很抱歉」演唱會第二天繼續塞爆北流。（何樂音樂提供）冰球樂團「我很抱歉」演唱會第二天繼續塞爆北流。（何樂音樂提供）

一連兩晚熱唱，登台前如何紓壓？主唱王表示演出當天一定要洗熱水澡，鼓手士捷的手腳都有舊傷，持續進行針灸治療；貝斯手Nelson則得曬太陽，讓身體「開機」；鍵盤手蒙身為樂團的浮誇系擔當，自嘲平常都是衝很快的人，這次大型演出在走位、舞台機關有很多事情要記，給自己功課是「收斂」一點。

昨晚開場嗨唱舞曲《Dumplings》時，王和蒙大跳餃子舞，接著王激動和大家打招呼：「今天好累喔！今天是不是也坐滿？一樓朋友站著！」演唱到《在2103公里之間》與《世紀末寂寞》時，台上還出現特別嘉賓：4尊假女模來搭襯互動，掀起了高潮。

回憶起首次專場，冰球團員歷歷在目，當初台下觀眾不到10個人，經過10多年歲月，終於成為可以站上北流的樂團，心中十分有感觸。最後的安可橋段，4人再度登場感謝粉絲一路支持，並送上夯曲《能不能和我留在台北（陪我幾天）》，為北流初體驗畫下完美句點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中