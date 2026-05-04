冰球樂團搖滾北流 紓壓解方大公開

冰球樂團首登北流，毫無保留展現Live舞台魅力。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕icyball冰球樂團「我很抱歉」演唱會首日演出征服樂迷，昨晚挾著好口碑續唱第二場，首登北流這個指標性場館，他們特別把一樓特區打造成搖滾區站位，讓聽團仔們聚集，近距離聆聽冰球的本格音樂魅力。

冰球樂團「我很抱歉」演唱會第二天繼續塞爆北流。（何樂音樂提供）

一連兩晚熱唱，登台前如何紓壓？主唱王表示演出當天一定要洗熱水澡，鼓手士捷的手腳都有舊傷，持續進行針灸治療；貝斯手Nelson則得曬太陽，讓身體「開機」；鍵盤手蒙身為樂團的浮誇系擔當，自嘲平常都是衝很快的人，這次大型演出在走位、舞台機關有很多事情要記，給自己功課是「收斂」一點。

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昨晚開場嗨唱舞曲《Dumplings》時，王和蒙大跳餃子舞，接著王激動和大家打招呼：「今天好累喔！今天是不是也坐滿？一樓朋友站著！」演唱到《在2103公里之間》與《世紀末寂寞》時，台上還出現特別嘉賓：4尊假女模來搭襯互動，掀起了高潮。

回憶起首次專場，冰球團員歷歷在目，當初台下觀眾不到10個人，經過10多年歲月，終於成為可以站上北流的樂團，心中十分有感觸。最後的安可橋段，4人再度登場感謝粉絲一路支持，並送上夯曲《能不能和我留在台北（陪我幾天）》，為北流初體驗畫下完美句點。

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