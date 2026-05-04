《人物專訪》黃嘉千神準配對楊謹華 恢單佛系談情

黃嘉千淡然看身後事，認為生活有意義、心靈滿足更重要。（記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

黃嘉千在全民大劇團《你好，我是接體員》飾演愛幫兒子林俊逸物色對象、熱衷介紹女生的媽媽。現實生活中，她也有一雙「媒人眼」，促成楊謹華與老公Ben。

黃嘉千恢單兩年，對感情抱持隨緣態度。

（記者潘少棠攝）

提到這段佳話，黃嘉千自豪表示是她的「紅娘代表作」。當時並非刻意作媒，而是在聚會中觀察，覺得兩人個性好、值得被愛，或許能擦出火花，「那時Ben剛分手，大家搶著介紹，謹華也剛結束一段戀情」，待楊謹華調適後，她順勢推了一把，如今兩人甜蜜，她感性表示：「謹華需要被好好對待，Ben可以接住她。」

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楊謹華（右）與老公Ben感情甜蜜。

（翻攝自臉書）

雖撮合佳偶，演戲路上黃嘉千卻讓導演謝念祖等了10年。對方幾乎每齣戲都邀她演女主角，但檔期始終錯開，拒絕超過10次，她翻出訊息笑說，謝念祖曾苦等她電話一整夜，甚至得排到後年，讓她打趣說：「看到他電話都會抖！」導演也幽默抱怨劇團同仁已不相信兩人交情。這回檔期終於對上，她連角色都沒問，就請經紀人趕緊喬時間：「什麼都不要問，先說我們可以！」

接戲後黃嘉千才發現有兩首Solo需邊唱邊跳，讓她直呼是極大考驗。她坦言平常沒有跳舞習慣，排練常出現「有動作就沒台詞，有台詞就忘動作」。雖有音樂底子，一心多用仍不易，她自嘲：「蔡依林看了可能會想：這是什麼？她有在跳嗎？」但也強調熟練後能跟上節奏。

談到音樂劇的生死議題，黃嘉千提及年輕時目睹朋友因感情問題輕生，震撼至今。當時無人引導，這段記憶被壓抑許久，直到此次演出才重新面對。對於自己未來的身後事，她看得淡然，認為生活有意義、心靈滿足更重要。

近期狀態變好，被問是否有新戀情時，黃嘉千直呼：「沒有！」認為變漂亮來自心境開闊，不一定要戀愛。談到姐弟戀，她笑說小禎曾鼓勵，但也吐槽：「我們這種年紀，上面的男人只想找更小的。」她恢單約兩年，對感情抱持隨緣態度。未來對象不設年齡，重視外在感覺與價值觀契合，會從朋友開始慢慢觀察。至於是否考量女兒感受，她笑說：「好像該問一下，說不定她會回『我都沒交，媽咪交什麼』。」

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