女星喜迎人生第一個母親節 新手媽媽的愛與學習

劉品言不假他人之手，盡力照顧寶貝女兒。（翻攝自臉書）

記者張釔泠、蕭方綺、林欣穎、傅茗渝／專題報導

溫馨的母親節倒數，許多女星也將喜迎人生第一個母親節，從原本的「女兒」到多了「媽媽」的身分，都正在體驗截然不同的新生活。

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劉品言（左）和連晨翔因戲結緣，去年挺著大肚宣傳定情作。

（資料照，記者潘少棠攝）

升格人母：去年底

劉品言育女幸有神隊友 計畫放空旅行喘息充電

劉品言去年與連晨翔迎來女兒「連TT」，這回和女兒一起迎接母親節，興奮之餘也多了幾分深刻體悟。她感性表示，孩子能夠健康平安地成長，本身就是一件非常偉大且值得感恩的事，她拍拍自己肩膀喊話：「真的就是辛苦了。」

當了半年的新手媽媽，她認為從懷孕到女兒出生、逐漸長大，每一步都充滿挑戰，談及育兒過程中的難關，她坦言最煎熬的時刻莫過於孩子不舒服卻無法表達時，「爸媽和寶寶都會特別無助」，那種心疼與焦急，是成為母親後才真正體會的情緒。

而母親節她也不忘向家人表達感謝，計劃和媽媽與公婆吃頓飯，謝謝大家一路以來的支持與陪伴，讓她在育兒路上不再孤單。她也透露母親節禮物就是未來會安排一趟「放空旅行」，給自己一點喘息的時間，畢竟成為媽媽之前，她依舊是自己。

愛雅（右）升格媽媽首過母親節，淚憶亡母傳承愛。（愛雅提供）

升格人母：今年2月

愛雅邊做邊錯一路學 被叫媽媽是一種重量

愛雅今年2月剖腹產下兒子「跳跳」，首度以母親身分過節，身分的轉變讓她感觸萬千：「以前覺得母親節是表達感謝的日子，現在才發現，被叫『媽媽』，本身就是一種重量。」

母親於2021年離世，是愛雅心中最深的牽掛。她產後曾落淚向天喊話：「媽，我進去出來後，我也是媽媽了。」她說這3個月是心理「重新長出來」的過程，也體悟到：「媽媽其實是『一直在學的人』，我們都是一邊做、一邊錯、一邊愛。」

愛雅（右）有鋼鐵老公當後盾，直呼平靜就是最奢侈的浪漫。（愛雅辣呦提供）

家中加上兩隻狗女兒，已晉升五口之家，老公W先生總在關鍵時刻接手育兒，讓愛雅暫時喘息。問及母親節願望，愛雅笑說最期待「一段不用驚醒的睡眠」。她感性表示，現在正用媽媽當年不求回報的愛呵護著跳跳，「以後我要告訴跳跳，他有一個最善良、最有愛的外婆。」

婁峻碩（左）和焦凡凡的兒子「小婁馬」今年3月出生。（翻攝自IG）

升格人母：今年3月

焦凡凡開心互動萌娃 產後憂鬱心態要調整

焦凡凡與老公婁峻碩3月升格新手爸媽，甜蜜將兒子暱稱取為「小婁馬」，提到身分轉變，她直呼：「心情很愉快，每天看到兒子長大，覺得心都融化。」回首這兩個月，她覺得最累的就是身體還沒恢復，但很想把媽媽角色做好，急著學習怎麼餵奶、包尿布；最開心的時刻則是兒子與她的互動越來越多，「很期待他每天的成長。」

焦凡凡（左）誇婁峻碩情緒穩定，是育兒的「好隊友」。（資料照，記者潘少棠攝）

她還記得，產後第一次回診填憂鬱量表，「第一題問我有沒有值得笑的事情，我眼淚就不自覺流下來，因為累到笑不出來。」這才驚覺自己遊走在產後憂鬱的狀態，立刻找快樂的事做，「例如買杯咖啡，那幾天都沒有喝自己喜歡的飲料。」婁峻碩也鼓勵她從月子中心請假出去按摩洗頭，提醒她不是只有媽媽這個角色，而是可以當那個沒有小孩時的自己，狀態才逐漸變好。

提到母親節，她說：「只要小孩平安健康快樂長大，就是最棒的母親節。」也誇婁峻碩把爸爸和老公的角色扮演得很好，會平均關注她和兒子，也會分配時間給工作，「他心情很好，我跟兒子也會被影響，他這方面做得很好，我覺得要好好跟他學習，情緒非常平穩，是好隊友。」

十元今年3月誕下一子，體會愛藏在日常裡。

（經紀人提供）

升格人母：今年3月

陳詩媛體會愛在日常裡 王齊麟帶娃唱歌說故事

前啦啦隊女孩「十元」陳詩媛去年與羽球金牌國手王齊麟結婚，今年3月兒子「Rally」出生，升格新手媽媽後也迎來人生第一個母親節。她笑說沒有想像中的浪漫，仍在適應被時間追著跑的日常，她也不忘給自己打氣：「不用急著當一個很完美的媽媽，好好珍惜一家人一起努力走過的時光。」

陳詩媛（左）與王齊麟婚後生活甜蜜，今年升格當父母迎來首個母親節。（嬰兒與母親雜誌提供）

十元今年母親節會跟雙方家人們一起吃飯，目前兒子剛滿一個多月，坦言育兒過程常讓人「懷疑人生」，擔心自己做得不夠好，但看到孩子在懷中熟睡，仍感到滿滿成就與幸福。她笑說自己不擅長唱歌、講故事，「爸爸（王齊麟）這方面做得比我好很多，他感覺真的可以跟嬰兒對話，什麼都可以講得很有趣。」

談及當媽後的心境轉變，十元表示，並沒有突然覺得自己變得偉大，反而更體會愛其實藏在日常細節裡。她也俏皮向自己的媽媽喊話：「雖然我現在也成為媽媽了，但我還是那個會想依賴妳、需要妳幫忙的女兒。謝謝妳成為我的媽媽、好朋友、兒子的外婆。」

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