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娛樂 最新消息

冰球樂團嗨攻北流 主唱王操瘦5公斤

冰球樂團成軍邁入13年，攻上北流舉辦「我很抱歉」演唱會，兩場吸引萬名粉絲到場狂嗨。圖為主唱王。（記者王文麟攝）冰球樂團成軍邁入13年，攻上北流舉辦「我很抱歉」演唱會，兩場吸引萬名粉絲到場狂嗨。圖為主唱王。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕icyball 冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，成軍邁入13年終於站上北流舉辦「我很抱歉」演唱會，昨、今兩場門票早已被搶光，吸引破萬名粉絲到場朝聖，不過主唱王上個月被感冒摧殘長達兩週，所幸演出前聲音已經恢復。

冰球樂團鍵盤手蒙。（記者王文麟攝）冰球樂團鍵盤手蒙。（記者王文麟攝）

演唱會開場，主唱王熱唱舞曲《Dumplings》揭幕，激情連唱《寵壞》、《小可愛》等6首歌後，王對著全場大喊：「歡迎來到冰球樂團成團十幾年以來規模最大的演唱會！」面對座無虛席的北流，他開玩笑說：「非常開心，在這個大日子有各位的參與，我相信這絕對是你們的榮幸，當然也是我們的榮幸。」

冰球樂團貝斯手Nelson。（記者王文麟攝）冰球樂團貝斯手Nelson。（記者王文麟攝）

Nelson因為演出密集與練團，導致手部不舒服，嚴重時甚至會舉不起來，只得時常去拔罐放鬆肌肉，身上擁有很多紅圈，他自嘲：「最近的我長得很像一隻瓢蟲！」

冰球樂團鼓手士捷。（記者王文麟攝）冰球樂團鼓手士捷。（記者王文麟攝）

王這次在台上明顯變得消瘦，原來是他特地戒宵夜，加上感冒的關係瘦了5公斤；士捷也為這兩晚做足準備，笑稱要穿上狗狗圖案的內褲舒服上陣；這次北流演唱會對於團員深具意義，蒙第一次邀請全家來看演唱會，不停提醒自己看到家人時要保持冷靜，不要太激動哭出來。

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