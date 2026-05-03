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娛樂 最新消息

麋先生馬戲帳篷開唱 巨型鹿角沸騰高雄 遊樂園逾40攤商市集

麋先生光榮返鄉演出，一連兩週共舉辦6場演唱會。（相信音樂提供）麋先生光榮返鄉演出，一連兩週共舉辦6場演唱會。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕麋先生返回高雄打造「大馬戲團 CircUs Max」2026馬戲團運動嘉年華，一連兩週、共6場兩萬人演唱會前天起跑，5位團員在萬眾矚目下登場獻唱《天生寂寞》，全場熱血沸騰。

麋先生在舞台兩旁打造10公尺高的「巨型鹿角」，氣勢十足。（相信音樂提供）麋先生在舞台兩旁打造10公尺高的「巨型鹿角」，氣勢十足。（相信音樂提供）

麋先生從零開始，一手搭起全帳篷式馬戲團演唱會王國，舞台兩旁的「巨型鹿角」更直衝10公尺高度，等同近三層樓建築騰空而起，氣勢十足。

麋先生打造「大馬戲團 CircUs Max」2026馬戲團運動嘉年華。（相信音樂提供）麋先生打造「大馬戲團 CircUs Max」2026馬戲團運動嘉年華。（相信音樂提供）

演唱會開場，10位馬戲演員將高難度特技與演唱會內容融合，一口氣連唱7首歌後，主唱聖皓激動分享：「這個大馬戲團從一開始其實只是個玩笑話，一直到今天有這麼多人來到現場，我們在一個沒有人開過演唱會的場地，真的蓋了一座馬戲帳篷、站在台上唱歌，很想跟大家說謝謝！」

麋先生在高雄震撼搭設巨大馬戲帳篷開唱。（相信音樂提供）麋先生在高雄震撼搭設巨大馬戲帳篷開唱。（相信音樂提供）

吉他手小B開心表示後面還有5場，「我每天都會一樣嗨。」貝斯手以諾特別感謝太太，「因為我今年多了一個新的身份－成為新手爸爸，當我在外面演出工作的時候，她都要獨自照顧小孩，非常辛苦。」

鼓手逸凡直喊自己也多了一個新身份，隨後笑著解釋：「我也是在馬戲團裡面演出過的人。」聖皓忍不住說：「我真的被你嚇到，搶版面搶成這樣！」

整個嘉年華遊樂園地腹地約22500平方公尺、堪比3座足球場大小，不只有超過40家攤商的市集炒熱全區，還有大馬戲團狂歡點心車，吉他手喆安分享：「以前就想過，如果我們辦演唱會能不能有一天也有自己的市集，結果真的實現了！」

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