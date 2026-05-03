〈人物專訪2-1〉艾兒演活「成人直播主」飆戲蜜雪兒

艾兒芬妮（右）與蜜雪兒菲佛出席《瑪歌沒錢途》首映，戲裡戲外延續跨越25年的合作情誼。（Apple TV提供）

記者許世穎／台北—紐約連線專訪

Apple TV影集《瑪歌沒錢途》以母女關係為核心，描繪跨世代女性經驗。曾以《槍聲響起》拿下柏林影展影后的蜜雪兒菲佛，與新生代實力派演員艾兒芬妮在劇中飾演母女，現實中則是橫跨25年的合作夥伴，讓戲裡戲外情感相互映照。

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艾兒芬妮在影集《瑪歌沒錢途》中詮釋年輕母親，展現角色在困境中的成長歷程。

（Apple TV提供）

兩代女神隔25年再續母女緣 《瑪歌》戲裡對峙火花四射

兩人的合作緣分最早可追溯至2001年電影《他不笨，他是我爸爸》，當時年僅兩歲的艾兒，飾演姊姊達珂塔芬妮的幼年。此後兩人雖在《黑魔女2》同片演出，但直到這次才真的有較多對手戲。

蜜雪兒回憶初見時笑說：「我一直很好奇，那個在片場到處跑的小女孩，長大後會變成什麼樣的人。現在看來，她比我想像的還更完整。」

劇中艾兒飾演的「瑪歌」在成為母親後，面對經濟壓力，透過成人直播平台尋找出路。表面是求生故事，實則更關乎母職如何改變女性自我。

艾兒表示，最吸引她的是角色的韌性：「她不是被命運壓垮的人，而是在崩塌中重新拼出自己的語言。」蜜雪兒飾演的母親既強勢又破碎，在控制與放手之間擺盪，她形容這種情感貼近現實的關係狀態，母女之間既非單純衝突，也不是和解，而是不斷變動的拉扯。

現實中還沒為人母的艾兒也坦言，這次拍攝讓她更理解母職：「我問了許多拍攝現場的媽媽們，但最後發現沒有標準答案。」更強調角色不是要當一個完美母親，「瑪歌不需要完美，只需要真實。」《瑪歌沒錢途》已於Apple TV上線。

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