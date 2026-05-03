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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉天心結婚10年「夫妻互不探班」拒收離婚證書

天心結婚10年仍像新婚的小女人，喜悅之情全寫在臉上。（記者胡舜翔攝）天心結婚10年仍像新婚的小女人，喜悅之情全寫在臉上。（記者胡舜翔攝）

記者廖俐惠／專訪

影視歌三棲女神天心在電影《祭弒》中與飾演老公的莊凱勛有不少衝突，戲外她與韓籍攝影師老公金英敏結婚10年，過著宛如韓劇般的甜蜜生活。

天心接受專訪透露，夫妻倆很少吵架，老公「情緒穩定」又「不翻舊帳」的個性，總是包容著她的任性，如今生活中已經不能沒有老公，笑撂一句「不要突然丟離婚證書在桌上，我會翻臉喔」。

停車位險遭撞 溫柔尪罕暴怒

唯有一次，老公瞬間發飆，讓天心真的嚇壞了。原來是夫妻倆一起去超市購物，天心一下車就先佔車位，不料另一台車為了搶車位，竟以很快的車速衝到天心前，金英敏見愛妻快被撞上，氣到甩車門與對方理論，火爆場面一觸即發。

天心自知理虧，受訪時提及這段往事仍十分愧疚，而老公護妻心切，叮囑她以後不准出來勸架、乖乖待著就好。

《祭弒》擺脫傻白甜 演任勞任怨人母

這次她在《祭弒》中飾演一名母親，天心回想起18歲出道時演出不少傻白甜、有個性的角色，這是首次演出任勞任怨的媽媽，她感謝在拍攝《我們六個》時做的功課，一直累積至今。電影除了有恐怖元素之外，還有母子之間的親情，雖然害怕，不過她也深深被感動。

夫妻倆雖然都從事影視工作，不過幾乎沒有探過彼此的班，天心笑說：「我老公不讓我去，他說這樣我還要照顧你會分心。」

攝影師老公堅持公私分明，甚至有台灣劇組邀約找上門，都害怕會連累到老婆的名聲；但天心的想法不同，若未來有南韓影視作品邀約，她不排斥接受挑戰。《祭弒》已在台上映。

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