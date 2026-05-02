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娛樂 最新消息

韓日女歌手來台 YENA 觀眾席驚喜開唱 Leina俏皮現學呼乾啦

韓日女歌手來台 YENA 觀眾席驚喜開唱 Leina俏皮現學呼乾啦YENA（中）雙馬尾萌翻全場，讓所有歌迷滿載而歸。
（萬星國際娛樂文化提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓女歌手YENA昨起在台連唱兩天，她帶來最近紅遍社群的夯曲《Catch Catch》，嘟嘴裝可愛，讓全場粉絲都要融化了；日本女歌手Leina昨受訪同樣開朗又俏皮，現學現賣「呼乾啦」、「水啦」等中文，要在今天的演唱會與台粉一起乾杯。

Leina開朗又可愛，學「呼乾啦」的中文，笑翻眾人。（好玩國際文化提供）Leina開朗又可愛，學「呼乾啦」的中文，笑翻眾人。（好玩國際文化提供）

YENA超萌魅力席捲Legacy MAX，坦言抵台時天氣不佳，但或許是老天爺保佑，昨天演出終於放晴了，能跟大家見面真的非常幸福。超有誠意的她換穿多套服裝，展現百變的一面，並在演出後半段，還驚喜從觀眾席現身，甚至坐在男粉絲旁邊演唱，讓全場1000名粉絲發出驚呼聲，大喊「YENA我愛妳」。

日本Z世代創作歌手Leina首度來台開唱，坦言沒想到門票全都售罄，來台前特別用AI學了中文，希望用「你好」、「謝謝」、「不好意思」與台粉交流，記者也教她「請給我發票！」的中文，因為最多可以拿到1000萬獎金，她一聽嚇壞，表示會常來台灣，兩個月後兌獎領獎金。

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