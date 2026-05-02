《人物專訪》邱昊奇攜地獄哽圓夢闖金穗影展

邱昊奇帶著短片《地獄哽》參加金穗影展，身分不是演員，而是導演。（金馬執委會提供）

記者廖俐惠／專訪

邱昊奇找來潘客印（左）、鍾欣凌演出短片《地獄哽》。

（金馬執委會提供）

邱昊奇以本名「邱孝尊」執導的短片《地獄哽》，在金穗影展放映，獲得好評。他接受專訪談起近況，透露現階段演戲工作大概只占兩成，不過他絲毫不留戀過去的光鮮亮麗，因為幕後工作獲得的踏實與滿足感，比演員還要多很多。

從演員退居第二線，邱昊奇完全沒有不適應，自嘲當演員沒紅過也很窮，變成工作人員之後，反而交到很多朋友，日子也過得更快樂。像是他的第二部短片《地獄哽》就找來好友潘客印主演，前女友黃姵嘉擔任監製，讓邱昊奇十分感激。更重要的是，還帶著自己的作品來到夢寐以求的金穗影展，邱昊奇感動直呼「有種回到初心的感覺」。

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邱昊奇首部電視電影即將在9月開拍，他認為這些都是養分，努力學習當中，不過暫時沒有拍攝電影長片的打算，坦言沒自信能夠扛起這重責大任，若時機成熟、準備好也不排除各種可能性。

最後，被問到先前閃兵自首一事，邱昊奇坦然面對，深知東窗事發是遲早的事情，因此在與媽媽報備之後，前往警局自首。他自知這是個會跟著一輩子的污點，自責過去太過愚昧，未來會用一輩子去做對社會有意義的事情。

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