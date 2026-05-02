卡爾厄本真人快打II變身強尼凱吉 一下飛機直送特訓

卡爾厄本出席《真人快打II》洛杉磯首映，直說能參與演出非常過癮。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北—洛杉磯連線報導〕曾以《魔戒三部曲》、《毀滅戰士》等片打開知名度的好萊塢男星卡爾厄本，近年憑影集《黑袍糾察隊》再度翻紅。他在電玩改編續作《真人快打II》飾演經典角色「強尼凱吉」，出席記者會時透露，幾乎沒有適應期，一下飛機就被送往特技訓練場，直呼是從影以來「最操」的挑戰。

卡爾厄本在《真人快打II》飾演經典角色「強尼凱吉」。（華納兄弟提供）

談到角色魅力，卡爾形容「強尼凱吉」最大的特點，是身處滿是怪物與超能力的世界，仍保有格格不入的幽默與人性。但對沒有武術底子的他而言，要詮釋這位格鬥明星並不容易，因此拍攝對他來說也是全新挑戰。

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卡爾回憶拍攝前期的高強度訓練幾乎沒有緩衝，「我一下飛機，他們在機場接到我，就直接載我去特技排練，因為動作設計非常複雜。所以從第一天開始，我就被推進火坑！」他形容整個過程毫無喘息空間。

為了更貼近角色，卡爾除了事前深入研究武術與錦標賽文化，甚至還特地前往紐西蘭觀摩空手道賽事。他強調，強尼的成長關鍵在於自我探索：「強尼的旅程就是他如何發現自己、找到內在力量，成為粉絲喜愛的強尼凱吉。」

電影再度由《厲陰宅》系列導演溫子仁擔任製作人，談到《真人快打》橫跨30年的長紅魅力，他直言，遊戲的世界觀本身就充滿強烈的超現實能量，並強調這次電影續作將血腥動作與實體特效全面升級，並首度完整呈現「錦標賽」規模，「就算你沒玩遊戲，看電影時也會被純粹的熱血吸引！」《真人快打II》將於5月7日在台上映。

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