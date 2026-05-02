自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

卡爾厄本真人快打II變身強尼凱吉 一下飛機直送特訓

卡爾厄本出席《真人快打II》洛杉磯首映，直說能參與演出非常過癮。（華納兄弟提供）卡爾厄本出席《真人快打II》洛杉磯首映，直說能參與演出非常過癮。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北—洛杉磯連線報導〕曾以《魔戒三部曲》、《毀滅戰士》等片打開知名度的好萊塢男星卡爾厄本，近年憑影集《黑袍糾察隊》再度翻紅。他在電玩改編續作《真人快打II》飾演經典角色「強尼凱吉」，出席記者會時透露，幾乎沒有適應期，一下飛機就被送往特技訓練場，直呼是從影以來「最操」的挑戰。

卡爾厄本在《真人快打II》飾演經典角色「強尼凱吉」。（華納兄弟提供）卡爾厄本在《真人快打II》飾演經典角色「強尼凱吉」。（華納兄弟提供）

談到角色魅力，卡爾形容「強尼凱吉」最大的特點，是身處滿是怪物與超能力的世界，仍保有格格不入的幽默與人性。但對沒有武術底子的他而言，要詮釋這位格鬥明星並不容易，因此拍攝對他來說也是全新挑戰。

卡爾回憶拍攝前期的高強度訓練幾乎沒有緩衝，「我一下飛機，他們在機場接到我，就直接載我去特技排練，因為動作設計非常複雜。所以從第一天開始，我就被推進火坑！」他形容整個過程毫無喘息空間。

為了更貼近角色，卡爾除了事前深入研究武術與錦標賽文化，甚至還特地前往紐西蘭觀摩空手道賽事。他強調，強尼的成長關鍵在於自我探索：「強尼的旅程就是他如何發現自己、找到內在力量，成為粉絲喜愛的強尼凱吉。」

電影再度由《厲陰宅》系列導演溫子仁擔任製作人，談到《真人快打》橫跨30年的長紅魅力，他直言，遊戲的世界觀本身就充滿強烈的超現實能量，並強調這次電影續作將血腥動作與實體特效全面升級，並首度完整呈現「錦標賽」規模，「就算你沒玩遊戲，看電影時也會被純粹的熱血吸引！」《真人快打II》將於5月7日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中