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娛樂 最新消息

五月天打造侏羅紀世界 5525+2巡演太狂了-25隻恐龍零距離環場 預告台北站Coming Soon

五月天乘著恐龍環場，全場歌迷嗨爆。（相信音樂提供）五月天乘著恐龍環場，全場歌迷嗨爆。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕五月天4月30日起在北京鳥巢舉辦12場5525+2「回到那一天」25週年巡迴演唱會無限延伸版，任性斥資近9000萬打造侏羅紀世界，巨型恐龍飛天遁地強勢破蛋而出，翼龍、腕龍、棘龍、劍龍、三角龍等25隻恐龍零距離環場，令歌迷震撼不已，至於何時唱回來？相信音樂的臉書已預告「台北站 Coming Soon！」。

五月天砸下近9千萬，25隻巨型恐龍飛天遁地強勢破蛋而出。（相信音樂提供）五月天砸下近9千萬，25隻巨型恐龍飛天遁地強勢破蛋而出。（相信音樂提供）

五月天第十度站上鳥巢，累積和550萬名歌迷共創55場鳥巢演唱會新紀錄，前晚一開場帶來《OAOA》、《孫悟空》、《入陣曲》、《乾杯》、《終結孤單》等歌，全場瞬間沸騰，由於這次是橫向全面開展的巨型舞台，剛成為二寶爸的怪獸向左右兩邊觀眾問好，哪邊聲音大他就往哪裡彎，冠佑虧：「你是閃到腰嗎？」笑翻台下。

五月天第十度站上鳥巢，舉辦12場5525+2「回到那一天」演唱會。（相信音樂提供）五月天第十度站上鳥巢，舉辦12場5525+2「回到那一天」演唱會。（相信音樂提供）

五月天站在巨型恐龍上環場，腕龍、劍龍、三角龍、迅猛龍驚喜出現，翼龍也橫空飛出，全場嗨爆合唱《最好的一天》、《傷心的人別聽慢歌》、《盛夏光年》等歌，氣氛熱烈，鳥巢宛如成為侏羅紀公園。

阿信表示這是2026年相聚的最後巡迴，「今天是第一場，提及依依不捨好像太早」，再次感謝歌迷：「如果不是你們，五月天的夢想不會成真，這座樂園不會存在。」他感性對觀眾說：「別小看自己的力量，雖然從遙遠的太空中望下來，每個人都是微小的光點，但請帶著你的名字、故事，我們約在最近的未來再見。」

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