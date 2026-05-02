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娛樂 最新消息

陳匡怡淡出演藝圈近10年 換跑道不排斥復出

陳匡怡（右）曝光被昔日合作過的陳柏霖追求。（資料照）陳匡怡（右）曝光被昔日合作過的陳柏霖追求。（資料照）

記者李紹綾、蕭方綺／專訪

陳匡怡於2017年淡出幕前，回憶六年演藝生涯，她坦言雖生活精采，但完美主義性格令她陷入焦慮，直言：「那時有一點走火入魔。」

出道作《我可能不會愛你》讓她因高要求深陷壓力，自認「我一直覺得自己沒有表現得很好」，後續作品她亦以同樣標準檢視，只要與預期稍有不符便感到痛苦。這份焦慮讓她最終不敢直視作品，回家甚至笑不出來，「本來是因為喜歡表演，最後變成不快樂的來源」，為了身心平衡，她毅然淡出。

陳匡怡分享，28歲時被朋友點醒生活只有工作，與同齡友人在感情、婚姻話題上產生代溝，她驚覺：「我那時候完全不在意男人，我腦袋都在想戲。」心情已徹底被工作吞噬。

淡出近十年，她成功轉型為創業家與創意總監，參與即時預定都會享樂APP與餐飲品牌運作。從品牌形象到市場考察，她更像一名「專業上班族」，笑稱這段跨領域轉換學到很多。儘管眷戀昔日夢幻回憶，她也清楚當時的自己無法負荷高度壓力。本月她將投身公益，擔任「台灣萌愛公益協會」代言人並參與創世基金會活動，期盼透過善舉展現真實、善良的本質。

關於復出，她表示不排斥好機會，但更在意環境健康與角色深度，「現在的我不會為了回來而回來」，比起以前盲目把握機會，她現在更相信不必耗損自己也能自由地選擇人生方向。

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