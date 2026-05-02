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娛樂 最新消息

陳匡怡不忍了澄清被打槍真實內幕 單身兩年仍憧憬婚姻

陳匡怡（右）與辰亦儒過去為同門師兄妹。（資料照，記者陳逸寬攝）陳匡怡（右）與辰亦儒過去為同門師兄妹。（資料照，記者陳逸寬攝）

記者李紹綾、蕭方綺／專訪

陳匡怡（右）不解為何與坤達拍戲，劇情設定她索吻被拒，竟遭媒體報導為她被打槍。（資料照，記者胡舜翔攝）陳匡怡（右）不解為何與坤達拍戲，劇情設定她索吻被拒，竟遭媒體報導為她被打槍。（資料照，記者胡舜翔攝）

陳匡怡去年因遭遇瑣事導致壓力爆表、焦慮症發作，決定發文澄清曾被張孝全、陳柏霖、辰亦儒等人追求的往事。

陳匡怡直言，以前的自己太壓抑、太謙虛，想太多才沒講出事實，「結果整個社會看我，好像我每天都在被打槍。再忍下去我真的會生病」，最耿耿於懷的是連續3年的「被打槍」。她表示25至28歲是女孩最漂亮、像花盛開的年紀。2013年與黃鴻升拍MV，對方說喜歡短髮，長髮的她就被寫被打槍；2014年與坤達拍戲，劇情設定她索吻被拒，媒體也寫她被打槍；2015年辰亦儒在生日會上客氣稱讚「匡匡條件好，是人家考慮我」，標題依舊是「打槍陳匡怡」。

她強調「打槍」是追求被拒，但她根本沒追過對方，並表示：「被優秀男性追求是驕傲的事，不該委屈被寫成感情坎坷的失敗者。」針對社群分享名車與鮮花照被指精神異常，她強調並非炫耀，而是整理2020年到2025年間被欣賞、被招待的「美好時刻」，純粹出自分享善意。

儘管背負負面標籤，她仍憧憬婚姻，兩年前已完成凍卵。她形容過程：「打荷爾蒙導致卵巢腫大、肚子像青蛙，是非常酷的經歷。」且自豪數值不錯，成功取出數顆卵子。

陳匡怡分享曾遇過兩段「未交往先求婚」的奇事，其中一位追求時便求婚，交往後仍每半年求婚一次，讓她因節奏太快、壓力過大而分手；另一位則是還沒在一起就急著訂下來。目前單身約兩年的她，理想條件是「聰明、疼我、英俊」，但也因曾遭性騷擾，對異性交往更趨謹慎。

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