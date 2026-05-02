陳匡怡網路負面聲量莫名纏身 讓她手抖焦慮常落淚

168公分的陳匡怡就算淡出演藝圈，依舊維持48公斤好身材。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺、李紹綾／專訪

陳匡怡坦言看到潑髒水的報導，數度情緒激動。（記者胡舜翔攝）

過去被稱為「台大五姬」之一的陳匡怡從2017年後就沒再拍戲，淡出演藝圈快10年，近2年因被偷拍、過往緋聞被挖出，還有和台大學長過從甚密的新聞引發風波。她在臉書強烈反彈，光是今年4月就有多達56篇貼文，面對外界諸多揣測與不實報導，她首度接受專訪長談內心狀態，承認這段時間出現明顯焦慮反應，除了不自覺手抖、突然落淚，也影響生活與睡眠。

被爆傳訊台大學長 感覺被潑髒水

她坦言有焦慮症，源於去年10月被爆「不時傳訊息給台大學長，還穿薄紗赴約」。一談到相關報導她語氣轉為激動，直指這些指控「子虛烏有」，她皺眉直呼：「寫得好像我穿著很性感、半夜約很多男生，甚至還寫『都是已婚男』，這些都是不存在的事情。」

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報導中出現「被男性封鎖」、「講話奇怪」等說法，這些文字讓她覺得被潑髒水。她說過去從不知道「潑髒水」這詞是被抹黑或是誹謗的意思，沒想到發生在自己身上這麼可怕，讓她不自覺想把身上「看不見的髒東西」洗掉，她以強迫症想一直洗手的概念來比喻，稱目前只能透過不斷重複發文講述同一件事情來澄清。

認遭誹謗重複澄清 求助過醫師

她說：「澄清過一、兩次，可是我認為不夠，社會上還是有人相信之前的報導，我就會一直想要去重複澄清同一件事情，覺得我身上還是很髒、我無法控制。」對於頻繁發文被網友稱「精神異常」並建議就醫，她直率回：「我認為這些話有些不懷好意，因為像我PO被追求的照片，是分享開心的事。」至於是否曾尋求專業醫療協助，她坦承確實有看醫生，但基於個人隱私，不願透露細節。

她談到不斷發文的原因，是源於兩年前認識一名男性友人A，她說：「他一開始對我很好，也有示愛，但我一直拒絕。」她推測對方在多次被拒後產生情緒，「可能有一點『見笑轉生氣』，後來就開始出現一些扭曲的說法。」

遭性騷引發焦慮情緒 年初報案

她指出除了外界誹謗性報導帶來的壓力，過去曾遭友人A觸碰胸部性騷擾的經歷，也對她造成長期影響，進而引發焦慮情緒。因此她今年1月13日赴警局報案，提告對方「妨害性自主」，並稱性騷擾也導致她對人際關係產生陰影。

面對鋪天蓋地的負面聲量，她情緒數度陷入悲憤，「我什麼都沒做，卻被寫成這樣。」家人對此同樣震驚與心疼，爸爸也曾難以理解地問她：「妹妹，為什麼報導敢這樣寫妳？」但卻束手無策。如今她已逐漸找回生活和工作節奏，不再讓外界的標題決定自己狀態。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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