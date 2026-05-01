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娛樂 最新消息

楊小黎自比廚房毀滅者 蔡昌憲搶鍋救火

楊小黎（中）首度擔任製作人，與吳政迪（左起）、蔡昌憲、林玟誼、陳謙文出席茶敘。（客台提供）楊小黎（中）首度擔任製作人，與吳政迪（左起）、蔡昌憲、林玟誼、陳謙文出席茶敘。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕楊小黎首度擔任製作人並主持的實境節目《像你這道菜》將於5月4日播出，昨與蔡昌憲、吳政迪、林玟誼、陳謙文出席開播茶敘。她感謝好友情義相挺，不僅爽快答應邀約，酬勞也「打到骨折」，自己更為省經費乾脆不做妝髮，笑說看片時才發現，「站在女神級的來賓們旁邊，我看起來黑得像奴婢」。

首次扛起製作人工作，楊小黎形容過程如同「生小孩」，看著節目逐步成形相當有成就感。身兼她經紀人的媽媽，這次同時是財務長，楊小黎透露：「如果我花太多錢在拍攝器材上，媽媽會提醒我。節目沒有超支，不然會被媽媽罵」。

節目中楊小黎需要親自下廚，不過她自比是廚房毀滅者，有次差點把鍋子燒掉，後來蔡昌憲看不下去，乾脆換他幫忙煮；林玟誼則分享拍攝過程很自在，比起工作更像是與朋友自在玩樂，陳謙文還與楊小黎一起創作主題曲，吳政迪更身兼客語老師、劇照師，為節目貢獻一己之力。

此外，近年投資情趣用品的蔡昌憲透露年營收穩定破億。談及王俐人因登上成人平台SWAG掀話題，他稱讚對方做自己，至於是否合作代言則笑說：「好像不錯，回去問股東。」

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