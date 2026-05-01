黃玉榮《百味》復刻「早安侯」！ 遭吐槽「蟑螂鬚」

黃玉榮（左）和德馨在《百味人生》翻玩《逐玉》夯角。（翻攝自YT）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣八點檔的製作節奏堪稱影視圈「即時戰鬥模式」，一天播滿2小時，劇本常剛出爐，演員就得立刻上場開演，剪接完直接送進電視台，當天「新鮮上桌」已是日常操作，這種「邊寫邊播」的神速節奏讓時事梗、熱門話題甚至夯劇元素都能即刻入戲，像是近期張凌赫在戲劇《逐玉》演出「武安侯」正夯，黃玉榮立刻在三立《百味人生》搞笑復刻「早安侯」。

張凌赫在《逐玉》中飾演武安侯。（翻攝自愛奇藝）

放飛詮釋俊龍戲鳳版《逐玉》 苦主德馨笑場6次大崩潰

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黃玉榮戲中徹底放飛自我，穿上圍裙、手拿掃把當「武器」，頭上還別出心裁插了兩根草，一出場就自帶笑點，被老婆德馨吐槽「那兩支是什麼，蟑螂鬚嗎」，黃玉榮一本正經回：「我跟你說，這兩支是將軍才有的，古有侯爺逐玉，今有俊龍戲鳳，你就是我的鳳凰。」惹來德馨一記白眼。

沒想到這荒謬片段在網路上爆紅，網友打趣稱「殺豬刀真的要拿出來了」。黃玉榮則說自己剛追完《逐玉》，就看到劇本中自己要玩「逐玉梗」，原本還幻想能穿上戰袍帥氣登場，沒想到角色定位完全走歪，「蕭俊龍不是負責帥的，所以才變成大家現在看到的樣子。」但他也坦言效果出乎意料地好，「至少大家反應很好，沒有被罵就好。」

至於會不會笑場？他淡定說自己演這種搞笑的戲已經很有經驗了，強調秘訣就是「無論正經還是搞笑橋段，都用同樣標準面對，把它當正戲在演，認真就對了。」但跟他對戲的德馨卻是這場戲的苦主，自爆一看到黃玉榮的造型就忍不住笑場，坦言自己NG了6次才拍完。

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