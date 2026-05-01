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娛樂 最新消息

史上最強拼盤！G-Dragon 太妍領軍 南韓神級陣容空降高雄

「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」昨公布超狂卡司。（翻攝自臉書）「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」昨公布超狂卡司。（翻攝自臉書）

〔記者許世穎／台北報導〕韓星拼盤演唱會「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」將於5月底在高雄登場，昨正式公布卡司，由K-POP天王G-Dragon（GD）領軍，攜手太妍（TAEYEON）、FTISLAND、DPR IAN與新生代團體KiiiKiii同台演出，豪華陣容一曝光立刻引發粉絲熱議。

活動掀起高度關注，如今正式揭曉夢幻陣容，也讓廣大樂迷期待值爆表。不過，近期卻傳出有黃牛集團疑似介入，引發外界討論。對此，由「寬姐」邱瓈寬擔任執行長的主辦方寬魚國際，日前已發聲明，強調將採取報警與相關法律行動。

聲明指出，近期網路上出現不實言論、冒用活動名義及非官方售票資訊，已造成混淆與消費者疑慮，相關行為更影響公司商譽與觀眾權益，呼籲外界以官方平台公告為準，避免受騙。後續說明也將統一對外發布。

「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」將於5月30日晚間在高雄國家體育場（世運主場館）登場，門票將於5月11日中午12點於KKTIX系統開賣。主辦單位表示，更多活動詳情將陸續公布，粉絲可持續關注「寬魚國際」官方社群掌握最新消息。

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