告五人插旗巴黎 朝聖畢卡索畫作

告五人到巴黎巡演，抽空朝聖艾菲爾鐵塔。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人「黑夜狂奔」巡演，一路狂奔24座城市，已完成36場演出，5月16、17日台北站將於Zepp New Taipei開唱，為這套巡演畫下句點。日前告五人到倫敦和巴黎演出，也抽空走訪許多景點。

倫敦變身人間月老 預告5月奔回台北

法國演出時，犬青感性表示：「巴黎真的是一個很特別的地方，它非常浪漫，也讓我們這次緊湊的巡演稍微慢了下來。」除了獻唱歌迷喜歡的歌曲，團員也特別學了簡單的法文問候語。演出時間之外，團員們還特別抽空去朝聖艾菲爾鐵塔、巴黎聖母院、畢卡索美術館，並大啖法式蝸牛、酥皮濃湯、油封鴨等美食。

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另外在倫敦站，告五人重回「艾比路錄音室」，去年團員曾在那裡錄製《我們就像那些要命的傻瓜》專輯，雲安回憶起去年去錄音畫面：「我永遠記得在錄音室的餐廳，大家一起瘋、一起吃烤雞、吃馬鈴薯，那真的是很美好的回憶。」這次特別送上泡麵給遠在英國的錄音室夥伴，讓他們好感動。

倫敦場現場還差點出現「演唱會變相親現場」的趣味橋段，主要是座位設計讓很多不認識的樂迷們要面對面坐，雲安笑說想當「人間月老」促成良緣。

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