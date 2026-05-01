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娛樂 最新消息

周潤發站台《寒戰》 發願演到100歲

周潤發站台《寒戰》 發願演到100歲周潤發（前）在《寒戰1994》首映會上，和所有演員展現拿手自拍。（華映提供）
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〔記者許世穎／綜合報導〕華語警匪經典《寒戰》系列推出前傳《寒戰1994》，日前於香港舉行全球首映會，星光熠熠。其中最受矚目的，莫過於70歲影帝周潤發親臨現場，狀態極佳，一如既往親民幽默，成為全場焦點。

郭富城回歸客串《寒戰1994》，自信下一集可以親自演年輕版自己。（華映提供）郭富城回歸客串《寒戰1994》，自信下一集可以親自演年輕版自己。（華映提供）

影帝交鋒幽默互動 郭富城自薦演年輕版

首映現場氣氛熱烈，周潤發不僅與眾星開心自拍，還在郭富城發言時，悄悄於後方模仿他經典單腳站立的舞蹈Ending Pose，甚至拉著梁家輝一起加入，兩大影帝即興互動，逗得全場笑聲不斷，展現十足玩心。

周潤發也感性分享，當年拍攝《寒戰II》時61歲，如今已邁入70歲，仍立志「要拍到100歲」，除了勉勵新生代演員，更幽默提醒梁家輝「要少喝一點酒」，笑說這樣才能一起演到百歲。

此次片中由劉俊謙飾演年輕版梁家輝，至於是否會出現「年輕版郭富城」，郭富城笑著自薦：「我可以自己來演年輕版喔！」導演梁樂民也透露，團隊早已有規劃角色年輕時期的故事藍圖，為系列未來鋪陳更多發展空間。

另一方面，近日網路流傳周潤發在香港北角海濱慢跑的畫面，引發討論。雖有部分網友認為他略顯消瘦、帶點憔悴，但更多人稱讚其自律與毅力，認為整體狀態依舊良好。

事實上，從首映會現場表現來看，周潤發精神奕奕、談笑風生，互動活力十足，完全看不出疲態，以實際行動證明「70歲只是數字」。《寒戰1994》將於今起至3日推出口碑場，5月8日正式全台上映。

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