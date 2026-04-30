邱軍酒駕肇逃重判10年 熱狗歌曲涉抄襲判賠50萬

邱軍昨到庭聽判，對於被問判刑10年是否過重，直言不會。（記者林嘉東攝）

熱狗歌曲涉抄襲 判賠50萬

熱狗遭告歌詞抄襲漫畫作品，判賠50萬。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林嘉東、王定傳／基隆-新北報導〕唱紅《運轉人生》的知名歌手邱軍，前年酒駕撞死計程車司機後駕車逃逸，昨依犯酒駕致死與肇事逃逸致死罪，合併重判10年徒刑，另饒舌歌手MC HotDog熱狗歌曲《樓下的房客》，涉抄襲知名漫畫家朱德庸作品《跳樓》，智慧財產及商業法院法官認定，侵害朱德庸的漫畫改作權、公開傳輸權，判賠50萬元。兩人案件都可上訴。

邱軍肇逃案，國民法官法庭說明重判七大理由，包括酒駕及肇逃均為社會大眾難以接受的高度危害行為；邱軍有酒駕撞傷人的前科，卻再度酒駕撞死計程車司機；犯後顧及自身名聲、工作、違約賠償，對被害人漠不關心；對飲酒駕車動機供述不實；將肇事車輛送廠維修滅證、找友人串證；一度否認犯行，直至證據確鑿才認罪；以及尚未賠償家屬，僅由父母代為向死者家屬致意，未見真心悔意。

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另考量邱軍提出335萬元賠償方案（但家屬未接受）等四項輕判理由，經綜合研判後，判邱軍10年徒刑。邱軍昨到庭聽判，面對媒體詢問被判刑10年是否過重時，回說「不會」；隨後在鏡頭前二度鞠躬，向被害人家屬及社會大眾致歉，承諾未來會努力盡可能與被害人家屬達成和解，持續尋求原諒。

MC HotDog熱狗遭漫畫家朱德庸控訴2023年發表的歌曲《樓下的房客》，涉抄襲其漫畫作品《跳樓》求償100萬元。熱狗雖否認，但法官認定，熱狗未獲同意或授權，將歌詞傳輸至YouTube等，侵害漫畫的改作、公開傳輸權，審酌歌詞未實際發行獲取利益，雖上傳網路但獲得利益實際數額甚難證明，及雙方社會地位、無法達成和解等，判賠50萬元。

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