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娛樂 最新消息

催眠麥克風來台互動 製作人潛入戲院觀察

《催眠麥克風》打造日本首部互動式電影，在當地上映掀起熱潮（甲上提供）《催眠麥克風》打造日本首部互動式電影，在當地上映掀起熱潮（甲上提供）

〔記者許世穎／台北報導〕日本首部互動式電影《催眠麥克風》在當地賣破28億日圓（約台幣5.6億元），台灣成為日本以外首個上映地區，製作人溝江力也特地來台宣傳，直言能搶先與台灣觀眾分享成果格外興奮，也期待親自走進戲院觀察觀眾反應。

製作人溝江力也來台宣傳《催眠麥克風》，期待親自進戲院和粉絲一同參予電影的互動選擇。（甲上提供）製作人溝江力也來台宣傳《催眠麥克風》，期待親自進戲院和粉絲一同參予電影的互動選擇。（甲上提供）

本片主打高度互動，擁有48種劇情走向、7大結局與25首歌曲。溝江力也透露，後台數據顯示已有粉絲挑戰「全路線制霸」，甚至有人觀影突破百次，展現驚人熱情，呼應作品「用饒舌改變世界」的核心概念。

曾多次訪台的溝江力也笑說，此行將「潛入」戲院與觀眾一同觀影並參與投票，更對台灣粉絲的支持印象深刻，「連便利商店都能看到電影廣告」，讓他對台灣成為首個海外上映地感到開心。

相較日本多以地區戲院凝聚影迷，台灣盛行的包場文化讓粉絲能集結應援、左右劇情。溝江力也透露，官方將針對投票勝出最多的隊伍推出延伸內容，持續擴大話題。

針對觀影需使用手機投票的設計，團隊與戲院方反覆討論，也積極進行粉絲問券調查，最終透過技術將螢幕亮度降至最低，減少干擾，未來樂見更多作品加入互動元素。《催眠麥克風》已在台上映。

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