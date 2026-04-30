日本灶咖男團想念台味 Travis Japan盼突襲台北

Travis Japan七五三掛龍也（前排左起）、松田元太、中村海人，松倉海斗（後排左起）、川島如惠留、吉澤閑也、宮近海斗接受訪問，一度聊到停不下來。

（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日團Travis Japan因過去頻繁來台，而有著日本「灶咖男團」的綽號，很久沒來台灣，他們異口同聲表示最想念的台灣美食是大腸包小腸、剉冰，而他們今年擔任官方快閃店的年度大使，盼再次突襲台北店，偷偷留下簽名，讓粉絲來尋寶。

他們最近推出旅遊實境節目《Travis Japan到美國放暑假》，由有考到相關證照的川島如惠留統籌規劃，隊長宮近海斗開玩笑說只給他的安排打5分，後來才解釋：「世界上有兩百多的國家，想看川島如惠留全部規劃一輪。」要靠集點才能得滿分，川島如惠留笑喊要制霸各地，七五三掛龍也則表示：「才正要開始呢！」

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被問到如果節目第二季將來台灣錄製，會如何安排行程？川島如惠留希望能夠回訪之前世巡的演唱會地點新莊，或者台北101以及美食行程。宮近海斗最後向台粉喊話：「我們還有很多值得期待的發展，今後也請多多支持了！先讓我們在這裡說聲謝謝！希望很快可以再直接見到面！」

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