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A-Lin出道20年放大絕 三金卡司逗陣

A-Lin在MV中獻出鋼琴處女秀。（索尼音樂提供）A-Lin在MV中獻出鋼琴處女秀。（索尼音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后A-Lin唱過許多經典歌曲，今年是她出道20年，已展開「歌跡Journey」巡迴演唱會，而巡演主題曲《繞路》MV更是集合了得過三金的華麗卡司共演，也成了她歷年來超重量級的企劃。

A-Lin出道20年放大絕 三金卡司逗陣A-Lin（左）誇讚楊謹華是名副其實的影后。
（索尼音樂提供）

除了A-Lin得過金曲獎，由邱柏昶執導的《繞路》MV還邀集得過金鐘獎最佳女主角的楊謹華，得過金馬獎最佳男配角的曾敬驊，以及多次入圍金鐘、金馬獎的賴雅妍演出，3人過去都曾在A-Lin不同歌曲MV中擔綱主演，這次重新「回歸」，其實充滿驚喜安排。

A-Lin（右）的歌曲被曾敬驊視為高難度挑戰。（索尼音樂提供）A-Lin（右）的歌曲被曾敬驊視為高難度挑戰。（索尼音樂提供）

其中賴雅妍曾在2010年演出A-Lin經典K歌《給我一個理由忘記》MV，近來A-Lin看報導聽說賴雅妍單身超過10年，當下熱心客串起愛神和紅娘，想要幫忙介紹男生；2011年楊謹華則在《我們會更好的》MV中演出憂鬱症，這次在A-Lin新歌MV中，她飾演同個角色，但已走出過往陰霾，迎向幸福人生。

曾敬驊2022年在A-Lin《摯友》MV中演出，相隔4年再續前緣，曾敬驊透露自己也試著跟唱《繞路》這首歌，卻發現轉音難以駕馭，大讚A-Lin把這首高難度的歌曲唱得內斂又溫暖。

MV中A-Lin也獻出鋼琴處女秀，團隊擔心她沒有時間練習，她笑說：「雖然已經很久沒有在公開場合彈琴，但你們知道姐其實私下也是有在練的，琴棋書畫都略懂一二！」以慣有的幽默感回應這次的挑戰。

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